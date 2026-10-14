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МЭА: ОПЕК+ в сентябре увеличила добычу на 2,01 млн баррелей в сутки

МЭА: ОПЕК+ в сентябре увеличила добычу на 2,01 млн баррелей в сутки - 14.10.2026, ПРАЙМ

МЭА: ОПЕК+ в сентябре увеличила добычу на 2,01 млн баррелей в сутки

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что страны ОПЕК+ в сентябре нарастили добычу на 2,01 миллиона баррелей в сутки по сравнению с августом, до | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T11:06+0300

2026-10-14T11:06+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что страны ОПЕК+ в сентябре нарастили добычу на 2,01 миллиона баррелей в сутки по сравнению с августом, до 34,8 миллиона баррелей, при этом участники соглашения добывали ниже целевого уровня на 5,42 миллиона баррелей в сутки, следует из данных ежемесячного доклада агентства. Согласно приложенной таблице, добыча всех стран ОПЕК+ в сентябре выросла до 34,8 миллиона баррелей в сутки с 32,8 миллиона баррелей в августе. Добыча 17 участников соглашения (без учета Мексики, Ирана, Ливии и Венесуэлы) увеличилась за этот период на 2,31 миллиона баррелей в сутки, до 29,03 миллиона. Однако целевой уровень квот с учетом "добровольных" (дополнительных) ограничений семи стран для них составлял в сентябре 34,45 миллиона баррелей. Таким образом, страны ОПЕК+ добывали на 5,42 миллиона баррелей меньше цели. Добыча альянса выросла прежде всего за счет Саудовской Аравии (рост на 2,33 миллиона баррелей) и Ирака (на 520 тысяч). Снижение было зафиксировано в Кувейте (на 550 тысяч баррелей), Нигерии (на 80 тысяч) и Габоне (на 10 тысяч баррелей). Семь стран ОПЕК+ имели дополнительные ограничения помимо общих квот, установленных в рамках соглашения, но с апреля прошлого года они постепенно от них отказывались. В сентябре участники завершили отход от этих ограничений. Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в 2022 году исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, прослеживающейся в заявлениях, касающихся анализа энергорынка. А в феврале 2025 года ОПЕК+ также исключил из списка источников минэнерго США и Rystad. Теперь альянс опирается на информацию Argus, IHS-CERA, PIW, Platt's, Kpler, Wood Mackenzie, OilX и ESAI.

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нефть, мексика, иран, ливия, александр новак, опек, мэа, rystad energy