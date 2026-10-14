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МЭА: экспорт дизтоплива в сентябре снизился на 700 тысяч баррелей в сутки - 14.10.2026, ПРАЙМ
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МЭА: экспорт дизтоплива в сентябре снизился на 700 тысяч баррелей в сутки
МЭА: экспорт дизтоплива в сентябре снизился на 700 тысяч баррелей в сутки - 14.10.2026, ПРАЙМ
МЭА: экспорт дизтоплива в сентябре снизился на 700 тысяч баррелей в сутки
Мировой экспорт дизельного топлива в сентябре снизился на 700 тысяч баррелей в сутки в годовом выражении, считает Международное энергетическое агентство (МЭА). | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T11:16+0300
2026-10-14T12:21+0300
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ближний восток
сша
александр новак
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мэа
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Мировой экспорт дизельного топлива в сентябре снизился на 700 тысяч баррелей в сутки в годовом выражении, считает Международное энергетическое агентство (МЭА).Рынки дизельного топлива по-прежнему испытывали значительную нагрузку из-за продолжительных перебоев с поставками, вынуждавших сокращать запасы в межсезонье в преддверии осеннего технического обслуживания нефтеперерабатывающих заводов и пика зимнего спроса, говорится в докладе МЭА."Мировой экспорт дизельного топлива в сентябре сократился на 700 тысяч баррелей в сутки в годовом выражении, поскольку снижение поставок из России и стран Ближнего Востока на 1,3 миллиона баррелей в сутки было лишь частично компенсировано увеличением поставок из других источников", - добавляется в сообщении.Мировой рынок дизельного топлива испытывает дефицит, цены находятся на рекордных значениях, увеличившись почти вдвое, заявлял ранее вице-премьер РФ Александр Новак.Президент США Дональд Трампом ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора с коллегой из России Владимиром Путиным была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из РФ.В субботу правительство России объявило о частичном снятии с 10 октября запрета на экспорт из России дизельного топлива. Кабмин заявил, что эта мера позволит на первом этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн этого вида нефтепродуктов.
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нефть, ближний восток, сша, александр новак, дональд трамп, владимир путин, мэа
Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, Александр Новак, Дональд Трамп, Владимир Путин, МЭА
11:16 14.10.2026 (обновлено: 12:21 14.10.2026)
 
МЭА: экспорт дизтоплива в сентябре снизился на 700 тысяч баррелей в сутки

МЭА: мировой экспорт дизельного топлива в сентябре снизился на 700 тысяч баррелей в сутки

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Мировой экспорт дизельного топлива в сентябре снизился на 700 тысяч баррелей в сутки в годовом выражении, считает Международное энергетическое агентство (МЭА).
Рынки дизельного топлива по-прежнему испытывали значительную нагрузку из-за продолжительных перебоев с поставками, вынуждавших сокращать запасы в межсезонье в преддверии осеннего технического обслуживания нефтеперерабатывающих заводов и пика зимнего спроса, говорится в докладе МЭА.
"Мировой экспорт дизельного топлива в сентябре сократился на 700 тысяч баррелей в сутки в годовом выражении, поскольку снижение поставок из России и стран Ближнего Востока на 1,3 миллиона баррелей в сутки было лишь частично компенсировано увеличением поставок из других источников", - добавляется в сообщении.
Мировой рынок дизельного топлива испытывает дефицит, цены находятся на рекордных значениях, увеличившись почти вдвое, заявлял ранее вице-премьер РФ Александр Новак.
Президент США Дональд Трампом ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора с коллегой из России Владимиром Путиным была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из РФ.
В субботу правительство России объявило о частичном снятии с 10 октября запрета на экспорт из России дизельного топлива. Кабмин заявил, что эта мера позволит на первом этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн этого вида нефтепродуктов.
 
НефтьБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШААлександр НовакДональд ТрампВладимир ПутинМЭА
 
 
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