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МЭА: экспорт дизтоплива в сентябре снизился на 700 тысяч баррелей в сутки

МЭА: экспорт дизтоплива в сентябре снизился на 700 тысяч баррелей в сутки - 14.10.2026, ПРАЙМ

МЭА: экспорт дизтоплива в сентябре снизился на 700 тысяч баррелей в сутки

Мировой экспорт дизельного топлива в сентябре снизился на 700 тысяч баррелей в сутки в годовом выражении, считает Международное энергетическое агентство (МЭА). | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T11:16+0300

2026-10-14T11:16+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Мировой экспорт дизельного топлива в сентябре снизился на 700 тысяч баррелей в сутки в годовом выражении, считает Международное энергетическое агентство (МЭА).Рынки дизельного топлива по-прежнему испытывали значительную нагрузку из-за продолжительных перебоев с поставками, вынуждавших сокращать запасы в межсезонье в преддверии осеннего технического обслуживания нефтеперерабатывающих заводов и пика зимнего спроса, говорится в докладе МЭА."Мировой экспорт дизельного топлива в сентябре сократился на 700 тысяч баррелей в сутки в годовом выражении, поскольку снижение поставок из России и стран Ближнего Востока на 1,3 миллиона баррелей в сутки было лишь частично компенсировано увеличением поставок из других источников", - добавляется в сообщении.Мировой рынок дизельного топлива испытывает дефицит, цены находятся на рекордных значениях, увеличившись почти вдвое, заявлял ранее вице-премьер РФ Александр Новак.Президент США Дональд Трампом ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора с коллегой из России Владимиром Путиным была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из РФ.В субботу правительство России объявило о частичном снятии с 10 октября запрета на экспорт из России дизельного топлива. Кабмин заявил, что эта мера позволит на первом этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн этого вида нефтепродуктов.

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нефть, ближний восток, сша, александр новак, дональд трамп, владимир путин, мэа