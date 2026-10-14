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МЭА оценило доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в сентябре

МЭА оценило доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в сентябре - 14.10.2026, ПРАЙМ

МЭА оценило доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в сентябре

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что в сентябре 2026 года доходы России от экспортных поставок нефти и нефтепродуктов составили 17,67... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T11:16+0300

2026-10-14T11:16+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что в сентябре 2026 года доходы России от экспортных поставок нефти и нефтепродуктов составили 17,67 миллиарда долларов, что на 4,32 миллиарда долларов выше показателя прошлого года, следует из доклада агентства. Согласно материалам МЭА, выручка от экспорта нефти и нефтепродуктов в августе составила 17,67 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с августом на 3,58 миллиарда долларов, а по сравнению с сентябрем прошлого года - на 4,32 миллиарда долларов. По данным агентства, экспорт нефти и нефтепродуктов из России в сентябре составил 6,52 миллиона баррелей в сутки, сократившись по сравнению с августом на 10 тысяч баррелей в сутки, а по сравнению с сентябрем прошлого года - на 970 тысяч баррелей в сутки. Экспорт нефти, по оценке МЭА, в сентябре составил 5,28 миллиона баррелей в сутки, что на 60 тысяч баррелей в сутки выше показателя августа и на 120 тысяч баррелей в сутки выше, чем в сентябре прошлого года. А экспорт нефтепродуктов составил 1,24 миллиона баррелей в сутки, снизившись в половину от уровня прошлого года - на 1,1 миллиона баррелей в сутки. "Добыча нефти в России в сентябре выросла на 65 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем и составила 8,4 млн баррелей в сутки. Этот показатель на 870 тысяч баррелей в сутки ниже уровня прошлого года", - говорится в докладе МЭА. Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях об анализе энергетического рынка. Позднее ОПЕК+ также исключил из списка источников минэнерго США и Rystad. Теперь альянс опирается на информацию Argus, IHS-CERA, PIW, Platt's, Kpler, Wood Mackenzie, OilX и ESAI.

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нефть, россия, сша, александр новак, мэа, опек, rystad energy