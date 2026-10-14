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Минфин объяснил идею ежегодной индексации цены отсечения на нефть

Минфин объяснил идею ежегодной индексации цены отсечения на нефть - 14.10.2026, ПРАЙМ

Минфин объяснил идею ежегодной индексации цены отсечения на нефть

Ежегодная индексация цены отсечения на нефть в бюджетном правиле на 2%, которую предлагается ввести с 2031 года, позволит сохранить долгосрочную устойчивость... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T08:42+0300

2026-10-14T08:42+0300

2026-10-14T08:42+0300

нефть

антон силуанов

минфин

госдума

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Ежегодная индексация цены отсечения на нефть в бюджетном правиле на 2%, которую предлагается ввести с 2031 года, позволит сохранить долгосрочную устойчивость этого механизма, сообщили РИА Новости в Минфине России. Кабмин в конце сентября внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы и пакет документов к нему, согласно которым предлагается установить цену отсечения на нефть в бюджетном правиле с 2027 года в 50 долларов за баррель с ее последующей ежегодной индексацией на 2% с 2031 года. "Индексация базовой цены на нефть (цена отсечения) необходима для сохранения долгосрочной устойчивости параметров бюджетного правила", - пояснили в Минфине. Бюджетное правило ограничивает расходы, устанавливая цену отсечения для российской нефти марки Urals. Если фактическая цена оказывается выше этой отсечки, дополнительные доходы бюджета направляются на пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ). А если цена нефти опускается ниже этого уровня, то Минфин вправе покрыть возникший дефицит бюджета за счет средств фонда. В текущем году цена отсечения по бюджетному правилу составляет 59 долларов за баррель. Как заявлял в конце сентября глава Минфина Антон Силуанов, министерство заложило в проект бюджета на трехлетний период плавный выход на бюджетное правило к 2029 году. Сейчас бюджетное правило в России действует в смягченном варианте, то есть предусмотренный в законе о бюджете предельный объем расходов превышает целевой, структурный уровень (финансируемый за счет структурных, то есть не зависящих от временной конъюнктуры доходов).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, антон силуанов, минфин, госдума