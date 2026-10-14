https://1prime.ru/20261014/minfin-874211228.html
Минфин прокомментировал изменения бюджетного правила с 2027 года
Минфин прокомментировал изменения бюджетного правила с 2027 года - 14.10.2026, ПРАЙМ
Минфин прокомментировал изменения бюджетного правила с 2027 года
Изменения бюджетного правила, которые предлагается ввести с 2027 года, нацелены на сокращение в структуре доходов бюджета доли неустойчивых нефтегазовых... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T08:44+0300
2026-10-14T08:44+0300
2026-10-14T08:44+0300
нефть
антон силуанов
минфин
госдума
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Изменения бюджетного правила, которые предлагается ввести с 2027 года, нацелены на сокращение в структуре доходов бюджета доли неустойчивых нефтегазовых доходов, сообщили РИА Новости в Минфине России. Кабмин в конце сентября внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы и пакет документов к нему, согласно которым предлагается установить цену отсечения на нефть в бюджетном правиле с 2027 года в 50 долларов за баррель с ее последующей ежегодной индексацией на 2% с 2031 года. "Предлагаемые изменения, в частности, снижение базовой цены на нефть до 50 долларов за баррель в 2027-2030 годах (с ее последующей ежегодной индексацией на 2% с 2031 года) нацелено на сокращение в структуре доходов бюджета доли неустойчивых нефтегазовых доходов", - разъяснили в Минфине. В министерстве также добавили, что в конечном счете это является продолжением многолетней работы министерства по укреплению устойчивости государственных финансов, то есть "снижению конъюнктурной уязвимости бюджета к внешним шокам и повышению устойчивости доходной базы". Бюджетное правило ограничивает расходы, устанавливая цену отсечения для российской нефти марки Urals. Если фактическая цена оказывается выше этой отсечки, дополнительные доходы бюджета направляются на пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ). А если цена нефти опускается ниже этого уровня, то Минфин вправе покрыть возникший дефицит бюджета за счет средств фонда. В текущем году цена отсечения по бюджетному правилу составляет 59 долларов за баррель. Как заявлял в конце сентября глава Минфина Антон Силуанов, министерство заложило в проект бюджета на трехлетний период плавный выход на бюджетное правило к 2029 году. Сейчас бюджетное правило в России действует в смягченном варианте, то есть предусмотренный в законе о бюджете предельный объем расходов превышает целевой, структурный уровень (финансируемый за счет структурных, то есть не зависящих от временной конъюнктуры доходов).
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нефть, антон силуанов, минфин, госдума
Нефть, Антон Силуанов, Минфин, Госдума
Минфин прокомментировал изменения бюджетного правила с 2027 года
Минфин: бюджетное правило с 2027 года снизит доли неустойчивых нефтегазовых доходов
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Изменения бюджетного правила, которые предлагается ввести с 2027 года, нацелены на сокращение в структуре доходов бюджета доли неустойчивых нефтегазовых доходов, сообщили РИА Новости в Минфине России.
Кабмин в конце сентября внес в Госдуму
проект федерального бюджета на 2027-2029 годы и пакет документов к нему, согласно которым предлагается установить цену отсечения на нефть в бюджетном правиле с 2027 года в 50 долларов за баррель с ее последующей ежегодной индексацией на 2% с 2031 года.
"Предлагаемые изменения, в частности, снижение базовой цены на нефть до 50 долларов за баррель в 2027-2030 годах (с ее последующей ежегодной индексацией на 2% с 2031 года) нацелено на сокращение в структуре доходов бюджета доли неустойчивых нефтегазовых доходов", - разъяснили в Минфине
.
В министерстве также добавили, что в конечном счете это является продолжением многолетней работы министерства по укреплению устойчивости государственных финансов, то есть "снижению конъюнктурной уязвимости бюджета к внешним шокам и повышению устойчивости доходной базы".
Бюджетное правило ограничивает расходы, устанавливая цену отсечения для российской нефти марки Urals. Если фактическая цена оказывается выше этой отсечки, дополнительные доходы бюджета направляются на пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ). А если цена нефти опускается ниже этого уровня, то Минфин вправе покрыть возникший дефицит бюджета за счет средств фонда. В текущем году цена отсечения по бюджетному правилу составляет 59 долларов за баррель.
Как заявлял в конце сентября глава Минфина Антон Силуанов
, министерство заложило в проект бюджета на трехлетний период плавный выход на бюджетное правило к 2029 году. Сейчас бюджетное правило в России действует в смягченном варианте, то есть предусмотренный в законе о бюджете предельный объем расходов превышает целевой, структурный уровень (финансируемый за счет структурных, то есть не зависящих от временной конъюнктуры доходов).