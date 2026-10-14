https://1prime.ru/20261014/minfin-874211228.html

Минфин прокомментировал изменения бюджетного правила с 2027 года

Минфин прокомментировал изменения бюджетного правила с 2027 года - 14.10.2026, ПРАЙМ

Минфин прокомментировал изменения бюджетного правила с 2027 года

Изменения бюджетного правила, которые предлагается ввести с 2027 года, нацелены на сокращение в структуре доходов бюджета доли неустойчивых нефтегазовых... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T08:44+0300

2026-10-14T08:44+0300

2026-10-14T08:44+0300

нефть

антон силуанов

минфин

госдума

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Изменения бюджетного правила, которые предлагается ввести с 2027 года, нацелены на сокращение в структуре доходов бюджета доли неустойчивых нефтегазовых доходов, сообщили РИА Новости в Минфине России. Кабмин в конце сентября внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы и пакет документов к нему, согласно которым предлагается установить цену отсечения на нефть в бюджетном правиле с 2027 года в 50 долларов за баррель с ее последующей ежегодной индексацией на 2% с 2031 года. "Предлагаемые изменения, в частности, снижение базовой цены на нефть до 50 долларов за баррель в 2027-2030 годах (с ее последующей ежегодной индексацией на 2% с 2031 года) нацелено на сокращение в структуре доходов бюджета доли неустойчивых нефтегазовых доходов", - разъяснили в Минфине. В министерстве также добавили, что в конечном счете это является продолжением многолетней работы министерства по укреплению устойчивости государственных финансов, то есть "снижению конъюнктурной уязвимости бюджета к внешним шокам и повышению устойчивости доходной базы". Бюджетное правило ограничивает расходы, устанавливая цену отсечения для российской нефти марки Urals. Если фактическая цена оказывается выше этой отсечки, дополнительные доходы бюджета направляются на пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ). А если цена нефти опускается ниже этого уровня, то Минфин вправе покрыть возникший дефицит бюджета за счет средств фонда. В текущем году цена отсечения по бюджетному правилу составляет 59 долларов за баррель. Как заявлял в конце сентября глава Минфина Антон Силуанов, министерство заложило в проект бюджета на трехлетний период плавный выход на бюджетное правило к 2029 году. Сейчас бюджетное правило в России действует в смягченном варианте, то есть предусмотренный в законе о бюджете предельный объем расходов превышает целевой, структурный уровень (финансируемый за счет структурных, то есть не зависящих от временной конъюнктуры доходов).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, антон силуанов, минфин, госдума