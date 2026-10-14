https://1prime.ru/20261014/nabep-874206223.html

NABEP получила две буровые установки на месторождениях в Венесуэле

NABEP получила две буровые установки на месторождениях в Венесуэле - 14.10.2026, ПРАЙМ

NABEP получила две буровые установки на месторождениях в Венесуэле

Нефтяная компания North American Blue Energy Partners (NABEP), поддерживаемая США, объявила во вторник о получении двух буровых установок для работы на... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T00:38+0300

2026-10-14T00:38+0300

2026-10-14T00:38+0300

нефть

венесуэла

сша

дональд трамп

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874206223.jpg?1791927494

ВАШИНГТОН, 14 окт - ПРАЙМ. Нефтяная компания North American Blue Energy Partners (NABEP), поддерживаемая США, объявила во вторник о получении двух буровых установок для работы на месторождениях в Венесуэле. "Две новых буровых установки мощностью 1,5 тысячи лошадиных сил прибыли 7 октября", - говорится в заявлении компании. Кроме того, сообщается о размещении 11 новых установок для капитального ремонта скважин. Как отмечается, на нефтяных месторождениях в Венесуэле подобное произошло впервые более чем за 15 лет. Наряду с этим в компании подчеркнули, что в ближайшее время ожидают поставки дополнительного оборудования. "Также компания приобрела 60 буровых установок, 30 паровых котлов и 70 единиц тяжелой техники," - отметили в NABEP. Там уточнили, что позволило сформировать крупнейший в Венесуэле парк тяжелого оборудования для добычи нефти. В рамках ранее анонсированной сделки, власти США планируют получить долю около 35% в NABEP, которая рассчитывает осваивать 17 венесуэльских месторождений с доказанными запасами около 65 миллиардов баррелей нефти. Это составляет примерно пятую часть всех запасов страны. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что импорт венесуэльской нефти в Соединенные Штаты по условиям нового крупного соглашения может начаться уже в ближайшие два-три года, а возможно, и быстрее. В сентябре газета Wall Street Journal сообщила, что NABEP планирует направить в Венесуэлу более 50 буровых установок для резкого наращивания добычи сырья.

венесуэла

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, венесуэла, сша, дональд трамп