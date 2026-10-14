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МЭА ухудшило прогноз по мировой добыче нефти на 2026 год - 14.10.2026, ПРАЙМ
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МЭА ухудшило прогноз по мировой добыче нефти на 2026 год
МЭА ухудшило прогноз по мировой добыче нефти на 2026 год - 14.10.2026, ПРАЙМ
МЭА ухудшило прогноз по мировой добыче нефти на 2026 год
Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз по мировой добыче нефти на 2026 год на 60 тысяч баррелей в сутки, теперь ждет ее снижения на 5,76... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T11:04+0300
2026-10-14T11:04+0300
нефть
мэа
добыча нефти в мире
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз по мировой добыче нефти на 2026 год на 60 тысяч баррелей в сутки, теперь ждет ее снижения на 5,76 миллиона баррелей в сутки, до 100,65 миллиона баррелей в сутки, говорится в октябрьском докладе агентства. Согласно приложенной таблице, в текущем году нефтедобыча сократится на 5,76 миллиона баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом, что на 9 тысяч баррелей в сутки больше, чем прогнозировалось месяц назад - 5,67 миллиона баррелей в сутки. При этом мировая добыча нефти в 2026 году ожидается на уровне 100,65 миллиона баррелей в сутки против 100,71 миллиона баррелей в сутки в прошлом докладе. Кроме того, энергетическое агентство несколько пересмотрело оценку добычи в 2025 году в сторону увеличения. МЭА полагает, что в прошлом году уровень нефтедобычи достиг 106,41 миллиона баррелей в сутки против 106,38 миллиона в предшествующем докладе. МЭА также понизило прогноз нефтедобычи на 2027 год. Теперь агентство считает, что показатель сократится на 420 тысяч баррелей в сутки по сравнению с ожидаемым в текущем году и составит в среднем 108,32 миллиона баррелей в сутки. В сентябрьском докладе нефтедобыча в следующем году ожидалась на уровне 108,74 миллиона баррелей в сутки.
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нефть, мэа, добыча нефти в мире
Нефть, МЭА, добыча нефти в мире
11:04 14.10.2026
 
МЭА ухудшило прогноз по мировой добыче нефти на 2026 год

МЭА ухудшило прогноз по мировой добыче нефти на 2026 год и ждет ее снижения

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз по мировой добыче нефти на 2026 год на 60 тысяч баррелей в сутки, теперь ждет ее снижения на 5,76 миллиона баррелей в сутки, до 100,65 миллиона баррелей в сутки, говорится в октябрьском докладе агентства.
Согласно приложенной таблице, в текущем году нефтедобыча сократится на 5,76 миллиона баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом, что на 9 тысяч баррелей в сутки больше, чем прогнозировалось месяц назад - 5,67 миллиона баррелей в сутки.
При этом мировая добыча нефти в 2026 году ожидается на уровне 100,65 миллиона баррелей в сутки против 100,71 миллиона баррелей в сутки в прошлом докладе.
Кроме того, энергетическое агентство несколько пересмотрело оценку добычи в 2025 году в сторону увеличения. МЭА полагает, что в прошлом году уровень нефтедобычи достиг 106,41 миллиона баррелей в сутки против 106,38 миллиона в предшествующем докладе.
МЭА также понизило прогноз нефтедобычи на 2027 год. Теперь агентство считает, что показатель сократится на 420 тысяч баррелей в сутки по сравнению с ожидаемым в текущем году и составит в среднем 108,32 миллиона баррелей в сутки. В сентябрьском докладе нефтедобыча в следующем году ожидалась на уровне 108,74 миллиона баррелей в сутки.
 
НефтьМЭАдобыча нефти в мире
 
 
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