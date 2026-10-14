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МЭА понизило прогноз спроса на нефть в мире на текущий год

МЭА понизило прогноз спроса на нефть в мире на текущий год - 14.10.2026, ПРАЙМ

МЭА понизило прогноз спроса на нефть в мире на текущий год

Международное энергетическое агентство (МЭА) чуть понизило прогноз спроса на нефть в мире на текущий год: теперь ожидает спада на 2,61 миллиона баррелей в... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T11:04+0300

2026-10-14T11:04+0300

2026-10-14T11:04+0300

нефть

мэа

спрос

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) чуть понизило прогноз спроса на нефть в мире на текущий год: теперь ожидает спада на 2,61 миллиона баррелей в сутки, до 102,38 миллиона, следует из ежемесячного доклада агентства. Согласно приложенной таблице, по итогам текущего года спрос сократится на 2,61 миллиона баррелей в сутки, что на 110 тысяч баррелей в день больше, чем прогнозировалось месяцем ранее - 2,5 миллиона баррелей. Кроме того, МЭА незначительно скорректировало оценку спроса в прошлом году - до 104,99 миллиона баррелей в сутки с 104,95 миллиона. Таким образом, мировой спрос на нефть по итогам текущего года теперь ожидается на уровне 102,38 миллиона баррелей в сутки (102,45 миллиона баррелей в прошлом докладе). Также агентство снизило прогноз темпов роста спроса на нефть на будущий год - до 2 миллионов баррелей в сутки. Общий мировой спрос ожидается на уровне 104,38 миллиона баррелей в сутки (105,01 миллиона в предыдущем докладе).

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нефть, мэа, спрос