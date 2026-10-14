https://1prime.ru/20261014/novak-874227028.html

Новак: ряд НПЗ вернулись в работу после ремонтов

Новак: ряд НПЗ вернулись в работу после ремонтов - 14.10.2026, ПРАЙМ

Новак: ряд НПЗ вернулись в работу после ремонтов

Россия усиливает защиту своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), ряд заводов вернулись в работу после ремонтов, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T13:46+0300

2026-10-14T13:46+0300

2026-10-14T13:46+0300

россия

нефть

александр новак

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874227028.jpg?1791974804

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Россия усиливает защиту своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), ряд заводов вернулись в работу после ремонтов, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "У нас ряд заводов вышли в работу после ремонтов.... Наши заводы защищаются, мы усиливаем эту защиту... Это одно из направлений улучшения ситуации", - сказал он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нефть, александр новак