https://1prime.ru/20261014/novak-874227028.html
Новак: ряд НПЗ вернулись в работу после ремонтов
Новак: ряд НПЗ вернулись в работу после ремонтов - 14.10.2026, ПРАЙМ
Новак: ряд НПЗ вернулись в работу после ремонтов
Россия усиливает защиту своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), ряд заводов вернулись в работу после ремонтов, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T13:46+0300
2026-10-14T13:46+0300
2026-10-14T13:46+0300
россия
нефть
александр новак
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874227028.jpg?1791974804
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Россия усиливает защиту своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), ряд заводов вернулись в работу после ремонтов, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "У нас ряд заводов вышли в работу после ремонтов.... Наши заводы защищаются, мы усиливаем эту защиту... Это одно из направлений улучшения ситуации", - сказал он.
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россия, нефть, александр новак
РОССИЯ, Нефть, Александр Новак
Новак: ряд НПЗ вернулись в работу после ремонтов
Новак: ряд нефтеперерабатывающих заводов вернулись в работу после ремонтов