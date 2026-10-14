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Новак рассказал, когда будет готова оценка добывающих мощностей стран ОПЕК+ - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Новак рассказал, когда будет готова оценка добывающих мощностей стран ОПЕК+
Новак рассказал, когда будет готова оценка добывающих мощностей стран ОПЕК+ - 14.10.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал, когда будет готова оценка добывающих мощностей стран ОПЕК+
Оценка добывающих мощностей стран ОПЕК+ будет готов в конце года, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T14:19+0300
2026-10-14T14:19+0300
нефть
москва
александр новак
опек
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Оценка добывающих мощностей стран ОПЕК+ будет готов в конце года, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Конец двадцать шестого года... По крайней мере такие задачи поставлены, и секретариат ОПЕК работает в этом направлении", - ответил он на вопрос, когда будет готова оценка мощностей ОПЕК+, в кулуарах Российской энергетической недели. ОПЕК+ в конце мая прошлого года поручил секретариату ОПЕК разработать механизм оценки добывающих мощностей, который будет использоваться как ориентир для формирования базовых уровней добычи нефти на 2027 год. Из него альянс исходит, например, в ситуации с сокращениями добычи. Фактически это та добыча, которой страны могут достичь за 90 дней, если начнут ее увеличивать. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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нефть, москва, александр новак, опек
Нефть, МОСКВА, Александр Новак, ОПЕК
14:19 14.10.2026
 
Новак рассказал, когда будет готова оценка добывающих мощностей стран ОПЕК+

Новак: оценка добывающих мощностей стран ОПЕК+ будет готова к концу года

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Оценка добывающих мощностей стран ОПЕК+ будет готов в конце года, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Конец двадцать шестого года... По крайней мере такие задачи поставлены, и секретариат ОПЕК работает в этом направлении", - ответил он на вопрос, когда будет готова оценка мощностей ОПЕК+, в кулуарах Российской энергетической недели.
ОПЕК+ в конце мая прошлого года поручил секретариату ОПЕК разработать механизм оценки добывающих мощностей, который будет использоваться как ориентир для формирования базовых уровней добычи нефти на 2027 год. Из него альянс исходит, например, в ситуации с сокращениями добычи. Фактически это та добыча, которой страны могут достичь за 90 дней, если начнут ее увеличивать.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
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