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Новак: Тема "Силы Сибири 2" может быть в повестке переговоров с КНР на
Новак: Тема "Силы Сибири 2" может быть в повестке переговоров с КНР на - 14.10.2026, ПРАЙМ
Новак: Тема "Силы Сибири 2" может быть в повестке переговоров с КНР на
Тема строительства газопровода "Силы Сибири 2" ("Сила Байкала") может быт в повестке переговоров с китайскими партнерами в рамках саммита... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T14:23+0300
2026-10-14T14:23+0300
2026-10-14T14:23+0300
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александр новак
атэс
газопровод "сила сибири"
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Тема строительства газопровода "Силы Сибири 2" ("Сила Байкала") может быт в повестке переговоров с китайскими партнерами в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), рассказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН).
Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.
"Всегда есть в повестке, когда мы обсуждаем сотрудничество с нашими партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Потому что газ - это на самом деле перспективный источник энергетических ресурсов - дешевый, экологичный. И его доля в энергобалансе, по прогнозам всех экспертов, будет только увеличиваться", - ответил он на вопрос, будет ли тема обсуждаться на саммите АТЭС.
Новак также отметил, что РФ и Китай продолжают развивать отношения и вести переговоры: "Надеюсь, что они будут завершены в ближайшем будущем по строительству еще газопровода в Китайской Народной Республике для удовлетворения потребностей в газовых ресурсах".
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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газ, нефть, азиатско-тихоокеанский регион, китай, москва, александр новак, атэс, газопровод "сила сибири"
Газ, Нефть, Азиатско-Тихоокеанский регион, КИТАЙ, МОСКВА, Александр Новак, АТЭС, Газопровод "Сила Сибири"
Новак: Тема "Силы Сибири 2" может быть в повестке переговоров с КНР на
Новак: тема строительства "Силы Сибири 2" может быть в повестке саммита АТЭС
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Тема строительства газопровода "Силы Сибири 2" ("Сила Байкала") может быт в повестке переговоров с китайскими партнерами в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), рассказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН).
Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.
"Всегда есть в повестке, когда мы обсуждаем сотрудничество с нашими партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Потому что газ - это на самом деле перспективный источник энергетических ресурсов - дешевый, экологичный. И его доля в энергобалансе, по прогнозам всех экспертов, будет только увеличиваться", - ответил он на вопрос, будет ли тема обсуждаться на саммите АТЭС.
Новак также отметил, что РФ и Китай продолжают развивать отношения и вести переговоры: "Надеюсь, что они будут завершены в ближайшем будущем по строительству еще газопровода в Китайской Народной Республике для удовлетворения потребностей в газовых ресурсах".
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.