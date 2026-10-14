https://1prime.ru/20261014/novak-874228672.html

Новак: Тема "Силы Сибири 2" может быть в повестке переговоров с КНР на

Новак: Тема "Силы Сибири 2" может быть в повестке переговоров с КНР на - 14.10.2026, ПРАЙМ

Новак: Тема "Силы Сибири 2" может быть в повестке переговоров с КНР на

Тема строительства газопровода "Силы Сибири 2" ("Сила Байкала") может быт в повестке переговоров с китайскими партнерами в рамках саммита... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T14:23+0300

2026-10-14T14:23+0300

2026-10-14T14:23+0300

газ

нефть

азиатско-тихоокеанский регион

китай

москва

александр новак

атэс

газопровод "сила сибири"

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Тема строительства газопровода "Силы Сибири 2" ("Сила Байкала") может быт в повестке переговоров с китайскими партнерами в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), рассказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН). Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. "Всегда есть в повестке, когда мы обсуждаем сотрудничество с нашими партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Потому что газ - это на самом деле перспективный источник энергетических ресурсов - дешевый, экологичный. И его доля в энергобалансе, по прогнозам всех экспертов, будет только увеличиваться", - ответил он на вопрос, будет ли тема обсуждаться на саммите АТЭС. Новак также отметил, что РФ и Китай продолжают развивать отношения и вести переговоры: "Надеюсь, что они будут завершены в ближайшем будущем по строительству еще газопровода в Китайской Народной Республике для удовлетворения потребностей в газовых ресурсах". Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

азиатско-тихоокеанский регион

китай

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газ, нефть, азиатско-тихоокеанский регион, китай, москва, александр новак, атэс, газопровод "сила сибири"