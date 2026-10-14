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Новак рассказал о поставках дизтоплива из России на мировой рынок
Новак рассказал о поставках дизтоплива из России на мировой рынок - 14.10.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал о поставках дизтоплива из России на мировой рынок
Поставки дизтоплива из РФ на мировой рынок - это дополнительные налоги в бюджет, возможность для наращивания нефтепереработки, рассказал журналистам... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T14:57+0300
2026-10-14T14:57+0300
2026-10-14T14:57+0300
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александр новак
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Поставки дизтоплива из РФ на мировой рынок - это дополнительные налоги в бюджет, возможность для наращивания нефтепереработки, рассказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН). "Безусловно, для нашей экономики это позитивный сигнал, и в целом это связано с увеличением объемов переработки на нефтеперерабатывающих заводах, увеличением объемов добычи. Это дополнительные налоги в бюджет, возможность формирования бюджета, расходов всех на социальную сферу, это возможности для инвестиций в том числе", - ответил он на вопрос, что ждать экономике РФ от сделки по дизтопливу с США. "Для нашей нефтегазовой отрасли это выполнение определенной программы по наращиванию объемов добычи и переработки", - добавил он. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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нефть, сша, москва, александр новак
Нефть, США, МОСКВА, Александр Новак
Новак рассказал о поставках дизтоплива из России на мировой рынок
Новак назвал поставки дизтоплива на мировой рынок возможностью наращивать нефтепереработку