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Новак рассказал, от чего зависит дальнейшее ослабление санкций США

Новак рассказал, от чего зависит дальнейшее ослабление санкций США - 14.10.2026, ПРАЙМ

Новак рассказал, от чего зависит дальнейшее ослабление санкций США

Дальнейшее ослабление санкций США против российского ТЭК будет зависеть от ситуации на рынке и взаимоотношений, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T15:24+0300

2026-10-14T15:24+0300

2026-10-14T15:24+0300

нефть

россия

сша

москва

александр новак

владимир путин

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Дальнейшее ослабление санкций США против российского ТЭК будет зависеть от ситуации на рынке и взаимоотношений, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы не можем загадывать заранее. Все будет зависеть от текущей ситуации на рынке и от взаимоотношений", - сказал он в кулуарах Российской энергетической недели, отвечая на вопрос, рассчитывает ли Россия на продление ослабления санкций. США 9 октября разрешили операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизтоплива российского происхождения до 7 апреля 2027 года. Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с Трампом. Лидер США заявил, что в ходе состоявшегося контакта было достигнуто соглашение о поставках дизельного топлива из России. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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нефть, россия, сша, москва, александр новак, владимир путин