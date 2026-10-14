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Новак рассказал, от чего зависит дальнейшее ослабление санкций США
Новак рассказал, от чего зависит дальнейшее ослабление санкций США - 14.10.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал, от чего зависит дальнейшее ослабление санкций США
Дальнейшее ослабление санкций США против российского ТЭК будет зависеть от ситуации на рынке и взаимоотношений, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T15:24+0300
2026-10-14T15:24+0300
2026-10-14T15:24+0300
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россия
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москва
александр новак
владимир путин
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Дальнейшее ослабление санкций США против российского ТЭК будет зависеть от ситуации на рынке и взаимоотношений, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы не можем загадывать заранее. Все будет зависеть от текущей ситуации на рынке и от взаимоотношений", - сказал он в кулуарах Российской энергетической недели, отвечая на вопрос, рассчитывает ли Россия на продление ослабления санкций.
США 9 октября разрешили операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизтоплива российского происхождения до 7 апреля 2027 года.
Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с Трампом. Лидер США заявил, что в ходе состоявшегося контакта было достигнуто соглашение о поставках дизельного топлива из России.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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нефть, россия, сша, москва, александр новак, владимир путин
Нефть, РОССИЯ, США, МОСКВА, Александр Новак, Владимир Путин
Новак рассказал, от чего зависит дальнейшее ослабление санкций США
Новак: ослабление санкций США против ТЭК будет зависеть от ситуации на рынке
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Дальнейшее ослабление санкций США против российского ТЭК будет зависеть от ситуации на рынке и взаимоотношений, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы не можем загадывать заранее. Все будет зависеть от текущей ситуации на рынке и от взаимоотношений", - сказал он в кулуарах Российской энергетической недели, отвечая на вопрос, рассчитывает ли Россия на продление ослабления санкций.
США 9 октября разрешили операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизтоплива российского происхождения до 7 апреля 2027 года.
Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с Трампом. Лидер США заявил, что в ходе состоявшегося контакта было достигнуто соглашение о поставках дизельного топлива из России.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.