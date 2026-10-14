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Новак: Украина не движется к энергоперемирию
Новак: Украина не движется к энергоперемирию - 14.10.2026, ПРАЙМ
Новак: Украина не движется к энергоперемирию
Украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергоперемирия, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T18:20+0300
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2026-10-14T18:20+0300
россия
рязанская область
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергоперемирия, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Он сообщил, что киевский режим в среду атаковал два нефтеперерабатывающих завода в России - в Саратовской и Рязанской областях. "Мы видим, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия", - сказал Новак на полях Российской энергетической недели. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, рязанская область, москва, александр новак
РОССИЯ, Рязанская область, МОСКВА, Александр Новак
Новак: Украина не движется к энергоперемирию
Новак: Киев не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергоперемирия, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Он сообщил, что киевский режим в среду атаковал два нефтеперерабатывающих завода в России - в Саратовской и Рязанской областях.
"Мы видим, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия", - сказал Новак на полях Российской энергетической недели.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.