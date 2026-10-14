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Новак: Украина не движется к энергоперемирию

Новак: Украина не движется к энергоперемирию - 14.10.2026, ПРАЙМ

Новак: Украина не движется к энергоперемирию

Украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергоперемирия, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T18:20+0300

2026-10-14T18:20+0300

2026-10-14T18:20+0300

россия

рязанская область

москва

александр новак

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергоперемирия, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Он сообщил, что киевский режим в среду атаковал два нефтеперерабатывающих завода в России - в Саратовской и Рязанской областях. "Мы видим, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия", - сказал Новак на полях Российской энергетической недели. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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