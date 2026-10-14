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Парламент Чехии поддержал введение чрезвычайного налога на НПЗ
Парламент Чехии поддержал введение чрезвычайного налога на НПЗ - 14.10.2026, ПРАЙМ
Парламент Чехии поддержал введение чрезвычайного налога на НПЗ
Депутаты нижней палаты парламента Чехии поддержали во вторник предложение правительства о введении чрезвычайного налога на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T00:59+0300
2026-10-14T00:59+0300
2026-10-14T00:59+0300
нефть
чехия
нпз
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ПРАГА, 14 окт - ПРАЙМ. Депутаты нижней палаты парламента Чехии поддержали во вторник предложение правительства о введении чрезвычайного налога на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в связи с ростом их доходов и ситуацией, складывающейся в нефтяной отрасли, сообщило агентство ЧТК.
"Палата депутатов парламента поддержала предложение правительства о введении чрезвычайного налога на нефтеперерабатывающие заводы. Как отметила в выступлении перед депутатами глава минфина Алена Шиллерова, причиной введения данного налога является увеличение маржи нефтепереработки в связи с ситуацией на мировом нефтяном рынке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что налог будет применяться только к крупным НПЗ, каких в Чехии два - в городе Литвинове на западе страны и в городе Кралупы-над-Влтавоу в центральной части. Оба предприятия принадлежат компании Orlen Unipetrol.
Чрезвычайный налог будет действовать в этом и в следующем годах. По данным минфина, он должен принести в государственный бюджет около 5,5 миллиарда крон (около 250 миллионов долларов) только в этом году. Доходы на следующий год можно будет определить лишь в 2027 году в зависимости от динамики цен, отметила Шиллерова.
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нефть, чехия, нпз
Парламент Чехии поддержал введение чрезвычайного налога на НПЗ
Парламент Чехии поддержал введение чрезвычайного налога на нефтеперерабатывающие заводы
ПРАГА, 14 окт - ПРАЙМ. Депутаты нижней палаты парламента Чехии поддержали во вторник предложение правительства о введении чрезвычайного налога на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в связи с ростом их доходов и ситуацией, складывающейся в нефтяной отрасли, сообщило агентство ЧТК.
"Палата депутатов парламента поддержала предложение правительства о введении чрезвычайного налога на нефтеперерабатывающие заводы. Как отметила в выступлении перед депутатами глава минфина Алена Шиллерова, причиной введения данного налога является увеличение маржи нефтепереработки в связи с ситуацией на мировом нефтяном рынке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что налог будет применяться только к крупным НПЗ, каких в Чехии два - в городе Литвинове на западе страны и в городе Кралупы-над-Влтавоу в центральной части. Оба предприятия принадлежат компании Orlen Unipetrol.
Чрезвычайный налог будет действовать в этом и в следующем годах. По данным минфина, он должен принести в государственный бюджет около 5,5 миллиарда крон (около 250 миллионов долларов) только в этом году. Доходы на следующий год можно будет определить лишь в 2027 году в зависимости от динамики цен, отметила Шиллерова.