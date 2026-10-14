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Погрузка экспортного угля на восток на сети РЖД выросла на 5,8% - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Погрузка экспортного угля на восток на сети РЖД выросла на 5,8%
Погрузка экспортного угля на восток на сети РЖД выросла на 5,8% - 14.10.2026, ПРАЙМ
Погрузка экспортного угля на восток на сети РЖД выросла на 5,8%
Погрузка экспортного угля на восток на сети РЖД в январе-сентябре 2026 года выросла на 5,8% в годовом выражении и составила рекордные 93,1 миллиона тонн,... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T16:37+0300
2026-10-14T16:40+0300
бизнес
кемеровская область
кузбасс
хакасия
ржд
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Погрузка экспортного угля на восток на сети РЖД в январе-сентябре 2026 года выросла на 5,8% в годовом выражении и составила рекордные 93,1 миллиона тонн, сообщила компания. За январь-сентябрь 2026 года на сети РЖД погружено 246 миллионов тонн угля (+2,2%), в том числе на экспорт – 141 миллиона тонн (+6,2%). "При этом в восточном направлении на экспорт отправили рекордные 93,1 млн тонн (+5,8%)… С учетом внутрироссийского сообщения на восток по БАМу и Транссибу отгрузили 121,9 млн тонн (+3,1%)", - говорится в сообщении РЖД. Основной вклад в увеличение погрузки угля в целом на сети РЖД внесли: Кемеровская область – Кузбасс – 130,8 миллиона тонн (+4,5%), Хакасия – 18,5 миллиона тонн (+9,1%), Амурская область – 17,9 миллиона тонн (+3,1%), Новосибирская область – 10,4 миллиона тонн (+10,5%), Бурятия – 10,4 миллиона тонн (+4,2%). В направлении портов отправлено 129,9 миллиона тонн (+9,8%), в том числе: портов Дальнего Востока – 84 миллиона тонн (+11,1%), портов Северо-Запада – 31,7 миллиона тонн (+8,4%), портов Юга – 14,1 млн тонн (+5,7%).
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бизнес, кемеровская область, кузбасс, хакасия, ржд
Бизнес, Кемеровская область, КУЗБАСС, ХАКАСИЯ, РЖД
16:37 14.10.2026 (обновлено: 16:40 14.10.2026)
 
Погрузка экспортного угля на восток на сети РЖД выросла на 5,8%

РЖД: погрузка экспортного угля на восток за 9 месяцев выросла до рекордных 93,1 млн тонн

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Погрузка экспортного угля на восток на сети РЖД в январе-сентябре 2026 года выросла на 5,8% в годовом выражении и составила рекордные 93,1 миллиона тонн, сообщила компания.
За январь-сентябрь 2026 года на сети РЖД погружено 246 миллионов тонн угля (+2,2%), в том числе на экспорт – 141 миллиона тонн (+6,2%).
"При этом в восточном направлении на экспорт отправили рекордные 93,1 млн тонн (+5,8%)… С учетом внутрироссийского сообщения на восток по БАМу и Транссибу отгрузили 121,9 млн тонн (+3,1%)", - говорится в сообщении РЖД.
Основной вклад в увеличение погрузки угля в целом на сети РЖД внесли: Кемеровская область – Кузбасс – 130,8 миллиона тонн (+4,5%), Хакасия – 18,5 миллиона тонн (+9,1%), Амурская область – 17,9 миллиона тонн (+3,1%), Новосибирская область – 10,4 миллиона тонн (+10,5%), Бурятия – 10,4 миллиона тонн (+4,2%).
В направлении портов отправлено 129,9 миллиона тонн (+9,8%), в том числе: портов Дальнего Востока – 84 миллиона тонн (+11,1%), портов Северо-Запада – 31,7 миллиона тонн (+8,4%), портов Юга – 14,1 млн тонн (+5,7%).
 
БизнесКемеровская областьКУЗБАССХАКАСИЯРЖД
 
 
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