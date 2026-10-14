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Чистая прибыль Bank of America Corp. в I квартале выросла на 7,6% - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Bank of America Corp. в I квартале выросла на 7,6%
Чистая прибыль Bank of America Corp. в I квартале выросла на 7,6% - 14.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Bank of America Corp. в I квартале выросла на 7,6%
Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA), приходящаяся на акционеров, по итогам первых трех кварталов года поднялась на... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T14:26+0300
2026-10-14T14:26+0300
финансы
банки
сша
citigroup
wells fargo
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA), приходящаяся на акционеров, по итогам первых трех кварталов года поднялась на 7,6% в годовом выражении и составила 23,444 миллиарда долларов, говорится в отчетности банка. При этом разводненная прибыль на акцию выросла до 3,23 доллара с 2,84 доллара годом ранее. Выручка увеличилась на 8% - до 91,788 миллиарда долларов. При этом по итогам третьего квартала чистая прибыль BofA, приходящаяся на акционеров, сократилась на 17,2% в годовом выражении, до 6,541 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию уменьшилась до 0,91 доллара с 1,04 доллара годом ранее, прогноз составлял 1,1 доллара. Квартальная выручка поднялась на 3,16%, до 29,958 миллиарда долларов при прогнозе в 30,58 миллиарда. До открытия основных торгов вторника акции BofA дешевеют на 4,26%. Bank of America Corp., основанный в 1904 году, является многопрофильным финансовым институтом. BofA входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами - Citigroup, JP Morgan Chase и Wells Fargo.
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192
40
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финансы, банки, сша, citigroup, wells fargo
Финансы, Банки, США, Citigroup, Wells Fargo
14:26 14.10.2026
 
Чистая прибыль Bank of America Corp. в I квартале выросла на 7,6%

Чистая прибыль Bank of America Corp. по итогам III квартала выросла на 7,6%

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA), приходящаяся на акционеров, по итогам первых трех кварталов года поднялась на 7,6% в годовом выражении и составила 23,444 миллиарда долларов, говорится в отчетности банка.
При этом разводненная прибыль на акцию выросла до 3,23 доллара с 2,84 доллара годом ранее. Выручка увеличилась на 8% - до 91,788 миллиарда долларов.
При этом по итогам третьего квартала чистая прибыль BofA, приходящаяся на акционеров, сократилась на 17,2% в годовом выражении, до 6,541 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию уменьшилась до 0,91 доллара с 1,04 доллара годом ранее, прогноз составлял 1,1 доллара.
Квартальная выручка поднялась на 3,16%, до 29,958 миллиарда долларов при прогнозе в 30,58 миллиарда.
До открытия основных торгов вторника акции BofA дешевеют на 4,26%.
Bank of America Corp., основанный в 1904 году, является многопрофильным финансовым институтом. BofA входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами - Citigroup, JP Morgan Chase и Wells Fargo.
 
ФинансыБанкиСШАCitigroupWells Fargo
 
 
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