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Чистая прибыль Bank of America Corp. в I квартале выросла на 7,6%

Чистая прибыль Bank of America Corp. в I квартале выросла на 7,6% - 14.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Bank of America Corp. в I квартале выросла на 7,6%

Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA), приходящаяся на акционеров, по итогам первых трех кварталов года поднялась на... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T14:26+0300

2026-10-14T14:26+0300

2026-10-14T14:26+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA), приходящаяся на акционеров, по итогам первых трех кварталов года поднялась на 7,6% в годовом выражении и составила 23,444 миллиарда долларов, говорится в отчетности банка. При этом разводненная прибыль на акцию выросла до 3,23 доллара с 2,84 доллара годом ранее. Выручка увеличилась на 8% - до 91,788 миллиарда долларов. При этом по итогам третьего квартала чистая прибыль BofA, приходящаяся на акционеров, сократилась на 17,2% в годовом выражении, до 6,541 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию уменьшилась до 0,91 доллара с 1,04 доллара годом ранее, прогноз составлял 1,1 доллара. Квартальная выручка поднялась на 3,16%, до 29,958 миллиарда долларов при прогнозе в 30,58 миллиарда. До открытия основных торгов вторника акции BofA дешевеют на 4,26%. Bank of America Corp., основанный в 1904 году, является многопрофильным финансовым институтом. BofA входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами - Citigroup, JP Morgan Chase и Wells Fargo.

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финансы, банки, сша, citigroup, wells fargo