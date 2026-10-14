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Середина осени: уверенный рубль и больше оптимизма - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Середина осени: уверенный рубль и больше оптимизма
Середина осени: уверенный рубль и больше оптимизма - 14.10.2026, ПРАЙМ
Середина осени: уверенный рубль и больше оптимизма
К началу второй половины осени ожидаем колебания котировок нефти Brent в коридоре 96-110 долларов за баррель. Российская смесь Urals торгуется на фоне... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T08:58+0300
2026-10-14T09:03+0300
мнения аналитиков
рынок
нефть
сша
минфин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874211942.jpg?1791957828
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. К началу второй половины осени ожидаем колебания котировок нефти Brent в коридоре 96-110 долларов за баррель. Российская смесь Urals торгуется на фоне повышенной волатильности в диапазоне 100-130 долларов за баррель. Общий настрой рынка углеводородов остается восходящий на фоне ближневосточного фактора.Несмотря на геоэкономические факторы, дорогой экспорт и высокая ключевая ставка сегодня усиливают позиции рубля. Во второй декаде октября доллар может сдать свои позиции до 81 руб. На текущей неделе ожидаем колебания курса доллара в диапазоне 81-86 рублей, евро - 91,5-96,5 рубля, юаня - 12,2-12,85 рубля. Рубль получает поддержку от высоких цен на нефть и перспектив увеличения экспортной выручки.Смягчение санкций США в отношении российского экспорта нефтепродуктов позитивно воспринято рынком, а Urals в диапазоне 100-110 долларов за баррель создает предпосылки для увеличения предложения валюты со стороны экспортеров во второй половине октября.При этом основное давление на рубль связано с увеличением покупок валюты в рамках бюджетного правила. В октябре ежедневный объем таких операций со стороны Минфина вырос примерно в пять раз по сравнению с предыдущим месяцем. Этот фактор ограничивает потенциал укрепления российской валюты.Вместе с тем постепенный рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров и высокая ключевая ставка ЦБ создают условия для продолжения коррекционного движения, начавшегося в сентябре. В ближайшие дни рубль может сохранить тенденцию к укреплению, однако значительного снижения курсов иностранных валют ждать не стоит: покупки валюты со стороны Минфина будут сдерживать это движение.Негативная динамика рынка драгоценных металлов замедлилась, но риски дальнейшего падения котировок золота к уровню 4 000 долларов за тройскую унцию и к отметке 57 долларов за унцию серебра сохраняются. Рост котировок драгметаллов на текущей неделе ограничен уровнями 4 300 и 64 долларов за унцию золота и серебра соответственно.Сегодня инвесторы ожидают важные сентябрьские данные по инфляции в США, которые могут оказать давление на рынок в случае очередного витка роста потребительских цен за океаном.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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Гузель Проценко
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Гузель Проценко
https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, нефть, сша, минфин
Мнения аналитиков, Рынок, Нефть, США, Минфин
08:58 14.10.2026 (обновлено: 09:03 14.10.2026)
 
Середина осени: уверенный рубль и больше оптимизма

Эксперт Проценко: во второй декаде октября доллар может сдать позиции до 81 рубля

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Генеральный директор Альфа-Форекс Гузель Проценко
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. К началу второй половины осени ожидаем колебания котировок нефти Brent в коридоре 96-110 долларов за баррель. Российская смесь Urals торгуется на фоне повышенной волатильности в диапазоне 100-130 долларов за баррель. Общий настрой рынка углеводородов остается восходящий на фоне ближневосточного фактора.
Несмотря на геоэкономические факторы, дорогой экспорт и высокая ключевая ставка сегодня усиливают позиции рубля. Во второй декаде октября доллар может сдать свои позиции до 81 руб. На текущей неделе ожидаем колебания курса доллара в диапазоне 81-86 рублей, евро - 91,5-96,5 рубля, юаня - 12,2-12,85 рубля. Рубль получает поддержку от высоких цен на нефть и перспектив увеличения экспортной выручки.
Смягчение санкций США в отношении российского экспорта нефтепродуктов позитивно воспринято рынком, а Urals в диапазоне 100-110 долларов за баррель создает предпосылки для увеличения предложения валюты со стороны экспортеров во второй половине октября.
При этом основное давление на рубль связано с увеличением покупок валюты в рамках бюджетного правила. В октябре ежедневный объем таких операций со стороны Минфина вырос примерно в пять раз по сравнению с предыдущим месяцем. Этот фактор ограничивает потенциал укрепления российской валюты.

Вместе с тем постепенный рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров и высокая ключевая ставка ЦБ создают условия для продолжения коррекционного движения, начавшегося в сентябре. В ближайшие дни рубль может сохранить тенденцию к укреплению, однако значительного снижения курсов иностранных валют ждать не стоит: покупки валюты со стороны Минфина будут сдерживать это движение.
Негативная динамика рынка драгоценных металлов замедлилась, но риски дальнейшего падения котировок золота к уровню 4 000 долларов за тройскую унцию и к отметке 57 долларов за унцию серебра сохраняются. Рост котировок драгметаллов на текущей неделе ограничен уровнями 4 300 и 64 долларов за унцию золота и серебра соответственно.
Сегодня инвесторы ожидают важные сентябрьские данные по инфляции в США, которые могут оказать давление на рынок в случае очередного витка роста потребительских цен за океаном.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

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