Середина осени: уверенный рубль и больше оптимизма

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. К началу второй половины осени ожидаем колебания котировок нефти Brent в коридоре 96-110 долларов за баррель. Российская смесь Urals торгуется на фоне повышенной волатильности в диапазоне 100-130 долларов за баррель. Общий настрой рынка углеводородов остается восходящий на фоне ближневосточного фактора.Несмотря на геоэкономические факторы, дорогой экспорт и высокая ключевая ставка сегодня усиливают позиции рубля. Во второй декаде октября доллар может сдать свои позиции до 81 руб. На текущей неделе ожидаем колебания курса доллара в диапазоне 81-86 рублей, евро - 91,5-96,5 рубля, юаня - 12,2-12,85 рубля. Рубль получает поддержку от высоких цен на нефть и перспектив увеличения экспортной выручки.Смягчение санкций США в отношении российского экспорта нефтепродуктов позитивно воспринято рынком, а Urals в диапазоне 100-110 долларов за баррель создает предпосылки для увеличения предложения валюты со стороны экспортеров во второй половине октября.При этом основное давление на рубль связано с увеличением покупок валюты в рамках бюджетного правила. В октябре ежедневный объем таких операций со стороны Минфина вырос примерно в пять раз по сравнению с предыдущим месяцем. Этот фактор ограничивает потенциал укрепления российской валюты.Вместе с тем постепенный рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров и высокая ключевая ставка ЦБ создают условия для продолжения коррекционного движения, начавшегося в сентябре. В ближайшие дни рубль может сохранить тенденцию к укреплению, однако значительного снижения курсов иностранных валют ждать не стоит: покупки валюты со стороны Минфина будут сдерживать это движение.Негативная динамика рынка драгоценных металлов замедлилась, но риски дальнейшего падения котировок золота к уровню 4 000 долларов за тройскую унцию и к отметке 57 долларов за унцию серебра сохраняются. Рост котировок драгметаллов на текущей неделе ограничен уровнями 4 300 и 64 долларов за унцию золота и серебра соответственно.Сегодня инвесторы ожидают важные сентябрьские данные по инфляции в США, которые могут оказать давление на рынок в случае очередного витка роста потребительских цен за океаном.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. К началу второй половины осени ожидаем колебания котировок нефти Brent в коридоре 96-110 долларов за баррель. Российская смесь Urals торгуется на фоне повышенной волатильности в диапазоне 100-130 долларов за баррель. Общий настрой рынка углеводородов остается восходящий на фоне ближневосточного фактора.
Несмотря на геоэкономические факторы, дорогой экспорт и высокая ключевая ставка сегодня усиливают позиции рубля. Во второй декаде октября доллар может сдать свои позиции до 81 руб. На текущей неделе ожидаем колебания курса доллара в диапазоне 81-86 рублей, евро - 91,5-96,5 рубля, юаня - 12,2-12,85 рубля. Рубль получает поддержку от высоких цен на нефть и перспектив увеличения экспортной выручки.
Смягчение санкций США в отношении российского экспорта нефтепродуктов позитивно воспринято рынком, а Urals в диапазоне 100-110 долларов за баррель создает предпосылки для увеличения предложения валюты со стороны экспортеров во второй половине октября.
При этом основное давление на рубль связано с увеличением покупок валюты в рамках бюджетного правила. В октябре ежедневный объем таких операций со стороны Минфина вырос примерно в пять раз по сравнению с предыдущим месяцем. Этот фактор ограничивает потенциал укрепления российской валюты.
Вместе с тем постепенный рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров и высокая ключевая ставка ЦБ создают условия для продолжения коррекционного движения, начавшегося в сентябре. В ближайшие дни рубль может сохранить тенденцию к укреплению, однако значительного снижения курсов иностранных валют ждать не стоит: покупки валюты со стороны Минфина будут сдерживать это движение.
Негативная динамика рынка драгоценных металлов замедлилась, но риски дальнейшего падения котировок золота к уровню 4 000 долларов за тройскую унцию и к отметке 57 долларов за унцию серебра сохраняются. Рост котировок драгметаллов на текущей неделе ограничен уровнями 4 300 и 64 долларов за унцию золота и серебра соответственно.
Сегодня инвесторы ожидают важные сентябрьские данные по инфляции в США, которые могут оказать давление на рынок в случае очередного витка роста потребительских цен за океаном.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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