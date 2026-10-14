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Путин заявил о новом уровне киберугроз

Путин заявил о новом уровне киберугроз - 14.10.2026, ПРАЙМ

Путин заявил о новом уровне киберугроз

Киберугрозы на фоне гибридной внешней агрессии выходят на новый уровень, заявил президент РФ Владимир Путин. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T15:49+0300

2026-10-14T15:49+0300

2026-10-14T16:13+0300

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россия

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Киберугрозы на фоне гибридной внешней агрессии выходят на новый уровень, заявил президент РФ Владимир Путин. "При этом очевидно, что с развитием цифровизации на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой мы сталкиваемся, на новый уровень выходят и киберугрозы в отношении экономики, логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения государственного управления", - сказал президент в ходе совещания по информационной безопасности в режиме видеоконференции. Путин в среду собрал совещание по кибербезопасности. Как ранее указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в совещании примут участие заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, владимир путин, дмитрий песков, дмитрий медведев, совбез, минпромторг