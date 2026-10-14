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Путин заявил о новом уровне киберугроз - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Путин заявил о новом уровне киберугроз
Путин заявил о новом уровне киберугроз - 14.10.2026, ПРАЙМ
Путин заявил о новом уровне киберугроз
Киберугрозы на фоне гибридной внешней агрессии выходят на новый уровень, заявил президент РФ Владимир Путин. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T15:49+0300
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технологии
россия
владимир путин
дмитрий песков
дмитрий медведев
совбез
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Киберугрозы на фоне гибридной внешней агрессии выходят на новый уровень, заявил президент РФ Владимир Путин. "При этом очевидно, что с развитием цифровизации на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой мы сталкиваемся, на новый уровень выходят и киберугрозы в отношении экономики, логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения государственного управления", - сказал президент в ходе совещания по информационной безопасности в режиме видеоконференции. Путин в среду собрал совещание по кибербезопасности. Как ранее указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в совещании примут участие заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
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технологии, россия, владимир путин, дмитрий песков, дмитрий медведев, совбез, минпромторг
Технологии, РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дмитрий Медведев, Совбез, Минпромторг
15:49 14.10.2026 (обновлено: 16:13 14.10.2026)
 
Путин заявил о новом уровне киберугроз

Путин: на фоне гибридной агрессии киберугрозы бьют по экономике и управлению России

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по системам накопления электроэнергии
Президент Владимир Путин провел совещание по системам накопления электроэнергии
© POOL
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Киберугрозы на фоне гибридной внешней агрессии выходят на новый уровень, заявил президент РФ Владимир Путин.
"При этом очевидно, что с развитием цифровизации на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой мы сталкиваемся, на новый уровень выходят и киберугрозы в отношении экономики, логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения государственного управления", - сказал президент в ходе совещания по информационной безопасности в режиме видеоконференции.
Путин в среду собрал совещание по кибербезопасности.
Как ранее указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в совещании примут участие заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
 
ТехнологииРОССИЯВладимир ПутинДмитрий ПесковДмитрий МедведевСовбезМинпромторг
 
 
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