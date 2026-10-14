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Путин: России нужно улучшать реагирование на кибератаки

Путин: России нужно улучшать реагирование на кибератаки - 14.10.2026, ПРАЙМ

Путин: России нужно улучшать реагирование на кибератаки

России необходимо улучшать инструменты оперативного реагирования на кибератаки, совершенствовать анализ рисков, а также механизмы мониторинга зависимости от... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T15:54+0300

2026-10-14T15:54+0300

2026-10-14T15:54+0300

технологии

россия

владимир путин

дмитрий песков

дмитрий медведев

совбез

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. России необходимо улучшать инструменты оперативного реагирования на кибератаки, совершенствовать анализ рисков, а также механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ для нейтрализации киберугроз, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в среду собрал совещание по кибербезопасности. "Для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки", - сказал Путин. Кроме того, необходимо повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами, подчеркнул президент РФ. "Рассчитываю сегодня услышать предложение, которое позволит повысить уровень цифровой безопасности в России", - добавил Путин. Как ранее указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в совещании в том числе примут участие заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, глава Минцифры РФ Максут Шадаев, глава Сбербанка Герман Греф и глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

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технологии, россия, владимир путин, дмитрий песков, дмитрий медведев, совбез, минцифры, сбербанк