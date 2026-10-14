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Путин: России нужно улучшать реагирование на кибератаки - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Путин: России нужно улучшать реагирование на кибератаки
Путин: России нужно улучшать реагирование на кибератаки - 14.10.2026, ПРАЙМ
Путин: России нужно улучшать реагирование на кибератаки
России необходимо улучшать инструменты оперативного реагирования на кибератаки, совершенствовать анализ рисков, а также механизмы мониторинга зависимости от... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T15:54+0300
2026-10-14T15:54+0300
технологии
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. России необходимо улучшать инструменты оперативного реагирования на кибератаки, совершенствовать анализ рисков, а также механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ для нейтрализации киберугроз, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в среду собрал совещание по кибербезопасности. "Для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки", - сказал Путин. Кроме того, необходимо повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами, подчеркнул президент РФ. "Рассчитываю сегодня услышать предложение, которое позволит повысить уровень цифровой безопасности в России", - добавил Путин. Как ранее указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в совещании в том числе примут участие заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, глава Минцифры РФ Максут Шадаев, глава Сбербанка Герман Греф и глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
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технологии, россия, владимир путин, дмитрий песков, дмитрий медведев, совбез, минцифры, сбербанк
Технологии, РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дмитрий Медведев, Совбез, Минцифры, Сбербанк
15:54 14.10.2026
 
Путин: России нужно улучшать реагирование на кибератаки

Путин: нужно совершенствовать анализ рисков и мониторинг зависимости от внешних платформ

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 6 ноября 2018
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 6 ноября 2018 - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. России необходимо улучшать инструменты оперативного реагирования на кибератаки, совершенствовать анализ рисков, а также механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ для нейтрализации киберугроз, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду собрал совещание по кибербезопасности.
"Для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки", - сказал Путин.
Кроме того, необходимо повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами, подчеркнул президент РФ.
"Рассчитываю сегодня услышать предложение, которое позволит повысить уровень цифровой безопасности в России", - добавил Путин.
Как ранее указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в совещании в том числе примут участие заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, глава Минцифры РФ Максут Шадаев, глава Сбербанка Герман Греф и глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
 
ТехнологииРОССИЯВладимир ПутинДмитрий ПесковДмитрий МедведевСовбезМинцифрыСбербанк
 
 
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