Путин: России нужно улучшать реагирование на кибератаки
Путин: нужно совершенствовать анализ рисков и мониторинг зависимости от внешних платформ
© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 6 ноября 2018
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. России необходимо улучшать инструменты оперативного реагирования на кибератаки, совершенствовать анализ рисков, а также механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ для нейтрализации киберугроз, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду собрал совещание по кибербезопасности.
"Для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки", - сказал Путин.
Кроме того, необходимо повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами, подчеркнул президент РФ.
"Рассчитываю сегодня услышать предложение, которое позволит повысить уровень цифровой безопасности в России", - добавил Путин.
Как ранее указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в совещании в том числе примут участие заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, глава Минцифры РФ Максут Шадаев, глава Сбербанка Герман Греф и глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.