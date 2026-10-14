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Путин попросил Грефа выступить первым на совещании по кибербезопасности

Путин попросил Грефа выступить первым на совещании по кибербезопасности - 14.10.2026, ПРАЙМ

Путин попросил Грефа выступить первым на совещании по кибербезопасности

Президент России Владимир Путин попросил главу Сбербанка Германа Грефа выступить первым на совещании по кибербезопасности. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T16:22+0300

2026-10-14T16:22+0300

2026-10-14T16:22+0300

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НОВО-ОГАРЕВО, 14 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил главу Сбербанка Германа Грефа выступить первым на совещании по кибербезопасности. Президент в среду провел совещание по вопросам повышения информационной безопасности. "Пожалуйста, первым прошу выступить Грефа Германа Оскаровича", - сказал глава государства. В совещании также приняли участие заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Кроме того, участие в совещании участвовали глава Минтранса Андрей Никитин, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, глава Минцифры Максут Шадаев, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, директор ФСБ России, председатель Национального антитеррористического комитета РФ Александр Бортников, мэр москвы Сергей Собянин, замминистра обороны Дмитрий Щербинин, директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) Владимир Селин, а также специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, герман греф, владимир путин, дмитрий медведев, сбербанк, совбез, минпромторг