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Путин попросил Грефа выступить первым на совещании по кибербезопасности - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Путин попросил Грефа выступить первым на совещании по кибербезопасности
Путин попросил Грефа выступить первым на совещании по кибербезопасности - 14.10.2026, ПРАЙМ
Путин попросил Грефа выступить первым на совещании по кибербезопасности
Президент России Владимир Путин попросил главу Сбербанка Германа Грефа выступить первым на совещании по кибербезопасности. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T16:22+0300
2026-10-14T16:22+0300
финансы
банки
герман греф
владимир путин
дмитрий медведев
сбербанк
совбез
минпромторг
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НОВО-ОГАРЕВО, 14 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил главу Сбербанка Германа Грефа выступить первым на совещании по кибербезопасности. Президент в среду провел совещание по вопросам повышения информационной безопасности. "Пожалуйста, первым прошу выступить Грефа Германа Оскаровича", - сказал глава государства. В совещании также приняли участие заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Кроме того, участие в совещании участвовали глава Минтранса Андрей Никитин, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, глава Минцифры Максут Шадаев, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, директор ФСБ России, председатель Национального антитеррористического комитета РФ Александр Бортников, мэр москвы Сергей Собянин, замминистра обороны Дмитрий Щербинин, директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) Владимир Селин, а также специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
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финансы, банки, герман греф, владимир путин, дмитрий медведев, сбербанк, совбез, минпромторг
Финансы, Банки, Герман Греф, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Сбербанк, Совбез, Минпромторг
16:22 14.10.2026
 

Путин попросил Грефа выступить первым на совещании по кибербезопасности

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НОВО-ОГАРЕВО, 14 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил главу Сбербанка Германа Грефа выступить первым на совещании по кибербезопасности.
Президент в среду провел совещание по вопросам повышения информационной безопасности.
"Пожалуйста, первым прошу выступить Грефа Германа Оскаровича", - сказал глава государства.
В совещании также приняли участие заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
Кроме того, участие в совещании участвовали глава Минтранса Андрей Никитин, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, глава Минцифры Максут Шадаев, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, директор ФСБ России, председатель Национального антитеррористического комитета РФ Александр Бортников, мэр москвы Сергей Собянин, замминистра обороны Дмитрий Щербинин, директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) Владимир Селин, а также специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
 
ФинансыБанкиГерман ГрефВладимир ПутинДмитрий МедведевСбербанкСовбезМинпромторг
 
 
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