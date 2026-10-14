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Семь районов Донецка частично обесточены

Семь районов Донецка частично обесточены - 14.10.2026, ПРАЙМ

Семь районов Донецка частично обесточены

Семь из девяти районов Донецка частично обесточены, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T18:54+0300

2026-10-14T18:54+0300

2026-10-14T18:54+0300

общество

донецк

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ДОНЕЦК, 14 окт – ПРАЙМ. Семь из девяти районов Донецка частично обесточены, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По поступившей информации "Донецкэнерго", филиал АО "Юго-Западная ЭСК", частично обесточены Буденновский, Ворошиловский, Калининский, Кировский, Куйбышевский, Ленинский и Пролетарский районы", – написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Он добавил, что в данный момент ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.

донецк

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общество , донецк