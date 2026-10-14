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В Свердловской области отменили режим ЧС в отношении сельхозземель
В Свердловской области отменили режим ЧС в отношении сельхозземель - 14.10.2026, ПРАЙМ
В Свердловской области отменили режим ЧС в отношении сельхозземель
Губернатор Свердловской области Денис Паслер отменил региональный режим ЧС в отношении сельхозземель, введенный в 37 муниципалитетах, где из-за паводка летом... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T16:58+0300
2026-10-14T16:58+0300
2026-10-14T16:59+0300
общество
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт - ПРАЙМ. Губернатор Свердловской области Денис Паслер отменил региональный режим ЧС в отношении сельхозземель, введенный в 37 муниципалитетах, где из-за паводка летом произошло сильное переувлажнение почвы, помощь аграриям при этом продолжится, сообщает департамент информационной политики региона. "Паслер 14 октября подписал распоряжение об отмене режима чрезвычайной ситуации регионального характера, действующего в 37 муниципалитетах в отношении сельхозземель", - говорится в сообщении. Режим ЧС был введен в сентябре в связи с переувлажнением почвы в полях из-за прошедшего летом паводка. Он вводился для помощи аграриям, чтобы они могли претендовать на страховые выплаты за потерянные посевы и избежать штрафов и возврата субсидий из бюджета из-за низкого урожая. По словам губернатора, которые приводит департамент, за месяц специалисты свердловского МинАПК совместно с муниципалитетами и сельхозпроизводителями провели обследование пострадавших посевов, собрали подтверждающие документы и оценили принесенный непогодой ущерб. "Отмена режима ЧС не означает остановку работы, она будет продолжена, а собранные материалы станут основой для решения вопросов, связанных с предотвращением потерь аграриев от стихии", - подчеркнул Паслер. Сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня. Из-за обильных осадков возник паводок.
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общество , свердловская область, екатеринбург
Общество , Свердловская область, ЕКАТЕРИНБУРГ
В Свердловской области отменили режим ЧС в отношении сельхозземель
Свердловский губернатор отменил режим ЧС в отношении сельхозземель в ряде муниципалитетов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт - ПРАЙМ. Губернатор Свердловской области Денис Паслер отменил региональный режим ЧС в отношении сельхозземель, введенный в 37 муниципалитетах, где из-за паводка летом произошло сильное переувлажнение почвы, помощь аграриям при этом продолжится, сообщает департамент информационной политики региона.
"Паслер 14 октября подписал распоряжение об отмене режима чрезвычайной ситуации регионального характера, действующего в 37 муниципалитетах в отношении сельхозземель", - говорится в сообщении.
Режим ЧС был введен в сентябре в связи с переувлажнением почвы в полях из-за прошедшего летом паводка. Он вводился для помощи аграриям, чтобы они могли претендовать на страховые выплаты за потерянные посевы и избежать штрафов и возврата субсидий из бюджета из-за низкого урожая.
По словам губернатора, которые приводит департамент, за месяц специалисты свердловского МинАПК совместно с муниципалитетами и сельхозпроизводителями провели обследование пострадавших посевов, собрали подтверждающие документы и оценили принесенный непогодой ущерб.
"Отмена режима ЧС не означает остановку работы, она будет продолжена, а собранные материалы станут основой для решения вопросов, связанных с предотвращением потерь аграриев от стихии", - подчеркнул Паслер.
Сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня. Из-за обильных осадков возник паводок.