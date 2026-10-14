https://1prime.ru/20261014/roskachestvo-874205990.html

Роскачество впервые выдало Знак качества на чизбургер

Роскачество впервые выдало Знак качества на чизбургер - 14.10.2026, ПРАЙМ

Роскачество впервые выдало Знак качества на чизбургер

Роскачество впервые выдало российский Знак качества на чизбургер, сообщили РИА Новости в организации. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T00:29+0300

2026-10-14T00:29+0300

2026-10-14T00:29+0300

бизнес

роскачество

"вкусно - и точка"

росаккредитация

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874205990.jpg?1791926944

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Роскачество впервые выдало российский Знак качества на чизбургер, сообщили РИА Новости в организации. "Первая в России сеть предприятий быстрого обслуживания получила государственный Знак качества на чизбургер. Соответствие всем обязательным требованиям по пищевой безопасности и опережающим стандартам Роскачества подтвердила продукция, представленная в сети "Вкусно - и точка", - рассказали в организации. Знак качества выдан на три года при условии ежегодного успешного прохождения выездных аудитов производства. По истечении срока сеть вправе продлить действие сертификации, информация о выданном сертификате также была внесена в систему Росаккредитации, добавили в организации. Знак качества присваивается только российской продукции, которая по результатам исследований соответствует обязательным требованиям, требованиям по уровню локализации производства и опережающим стандартам Роскачества, отметили в организации. Ранее специалисты организации проверили бургеры из 20 ресторанов и сетей быстрого питания по 488 показателям, включая критерии безопасности, качества и достоверности маркировки. По итогам экспертизы на российский Знак качества претендовала продукция трех торговых марок, отметили в Роскачестве.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, роскачество, "вкусно - и точка", росаккредитация