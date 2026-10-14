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Роскачество впервые выдало Знак качества на чизбургер - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Роскачество впервые выдало Знак качества на чизбургер
Роскачество впервые выдало Знак качества на чизбургер - 14.10.2026, ПРАЙМ
Роскачество впервые выдало Знак качества на чизбургер
Роскачество впервые выдало российский Знак качества на чизбургер, сообщили РИА Новости в организации. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T00:29+0300
2026-10-14T00:29+0300
бизнес
роскачество
"вкусно - и точка"
росаккредитация
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874205990.jpg?1791926944
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Роскачество впервые выдало российский Знак качества на чизбургер, сообщили РИА Новости в организации. "Первая в России сеть предприятий быстрого обслуживания получила государственный Знак качества на чизбургер. Соответствие всем обязательным требованиям по пищевой безопасности и опережающим стандартам Роскачества подтвердила продукция, представленная в сети "Вкусно - и точка", - рассказали в организации. Знак качества выдан на три года при условии ежегодного успешного прохождения выездных аудитов производства. По истечении срока сеть вправе продлить действие сертификации, информация о выданном сертификате также была внесена в систему Росаккредитации, добавили в организации. Знак качества присваивается только российской продукции, которая по результатам исследований соответствует обязательным требованиям, требованиям по уровню локализации производства и опережающим стандартам Роскачества, отметили в организации. Ранее специалисты организации проверили бургеры из 20 ресторанов и сетей быстрого питания по 488 показателям, включая критерии безопасности, качества и достоверности маркировки. По итогам экспертизы на российский Знак качества претендовала продукция трех торговых марок, отметили в Роскачестве.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, роскачество, "вкусно - и точка", росаккредитация
Бизнес, Роскачество, "Вкусно - и точка", Росаккредитация
00:29 14.10.2026
 
Роскачество впервые выдало Знак качества на чизбургер

Роскачество впервые выдало российский Знак качества на чизбургер

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Роскачество впервые выдало российский Знак качества на чизбургер, сообщили РИА Новости в организации.
"Первая в России сеть предприятий быстрого обслуживания получила государственный Знак качества на чизбургер. Соответствие всем обязательным требованиям по пищевой безопасности и опережающим стандартам Роскачества подтвердила продукция, представленная в сети "Вкусно - и точка", - рассказали в организации.
Знак качества выдан на три года при условии ежегодного успешного прохождения выездных аудитов производства. По истечении срока сеть вправе продлить действие сертификации, информация о выданном сертификате также была внесена в систему Росаккредитации, добавили в организации.
Знак качества присваивается только российской продукции, которая по результатам исследований соответствует обязательным требованиям, требованиям по уровню локализации производства и опережающим стандартам Роскачества, отметили в организации.
Ранее специалисты организации проверили бургеры из 20 ресторанов и сетей быстрого питания по 488 показателям, включая критерии безопасности, качества и достоверности маркировки. По итогам экспертизы на российский Знак качества претендовала продукция трех торговых марок, отметили в Роскачестве.
 
БизнесРоскачество"Вкусно - и точка"Росаккредитация
 
 
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