https://1prime.ru/20261014/roskachestvo-874205990.html
Роскачество впервые выдало Знак качества на чизбургер
Роскачество впервые выдало Знак качества на чизбургер - 14.10.2026, ПРАЙМ
Роскачество впервые выдало Знак качества на чизбургер
Роскачество впервые выдало российский Знак качества на чизбургер, сообщили РИА Новости в организации. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T00:29+0300
2026-10-14T00:29+0300
2026-10-14T00:29+0300
бизнес
роскачество
"вкусно - и точка"
росаккредитация
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Роскачество впервые выдало российский Знак качества на чизбургер, сообщили РИА Новости в организации.
"Первая в России сеть предприятий быстрого обслуживания получила государственный Знак качества на чизбургер. Соответствие всем обязательным требованиям по пищевой безопасности и опережающим стандартам Роскачества подтвердила продукция, представленная в сети "Вкусно - и точка", - рассказали в организации.
Знак качества выдан на три года при условии ежегодного успешного прохождения выездных аудитов производства. По истечении срока сеть вправе продлить действие сертификации, информация о выданном сертификате также была внесена в систему Росаккредитации, добавили в организации.
Знак качества присваивается только российской продукции, которая по результатам исследований соответствует обязательным требованиям, требованиям по уровню локализации производства и опережающим стандартам Роскачества, отметили в организации.
Ранее специалисты организации проверили бургеры из 20 ресторанов и сетей быстрого питания по 488 показателям, включая критерии безопасности, качества и достоверности маркировки. По итогам экспертизы на российский Знак качества претендовала продукция трех торговых марок, отметили в Роскачестве.
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бизнес, роскачество, "вкусно - и точка", росаккредитация
Бизнес, Роскачество, "Вкусно - и точка", Росаккредитация
Роскачество впервые выдало Знак качества на чизбургер
Роскачество впервые выдало российский Знак качества на чизбургер
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Роскачество впервые выдало российский Знак качества на чизбургер, сообщили РИА Новости в организации.
"Первая в России сеть предприятий быстрого обслуживания получила государственный Знак качества на чизбургер. Соответствие всем обязательным требованиям по пищевой безопасности и опережающим стандартам Роскачества подтвердила продукция, представленная в сети "Вкусно - и точка", - рассказали в организации.
Знак качества выдан на три года при условии ежегодного успешного прохождения выездных аудитов производства. По истечении срока сеть вправе продлить действие сертификации, информация о выданном сертификате также была внесена в систему Росаккредитации, добавили в организации.
Знак качества присваивается только российской продукции, которая по результатам исследований соответствует обязательным требованиям, требованиям по уровню локализации производства и опережающим стандартам Роскачества, отметили в организации.
Ранее специалисты организации проверили бургеры из 20 ресторанов и сетей быстрого питания по 488 показателям, включая критерии безопасности, качества и достоверности маркировки. По итогам экспертизы на российский Знак качества претендовала продукция трех торговых марок, отметили в Роскачестве.