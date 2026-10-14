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Оператор визовых центров Италии в России столкнулся с техническим сбоем - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Оператор визовых центров Италии в России столкнулся с техническим сбоем
Оператор визовых центров Италии в России столкнулся с техническим сбоем - 14.10.2026, ПРАЙМ
Оператор визовых центров Италии в России столкнулся с техническим сбоем
Оператор визовых центров Италии в России Almaviva столкнулся с техническим сбоем: сайт и запись работают с неполадками, но это не значит, что с рассмотрением... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T12:20+0300
2026-10-14T12:20+0300
бизнес
россия
италия
атор
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Оператор визовых центров Италии в России Almaviva столкнулся с техническим сбоем: сайт и запись работают с неполадками, но это не значит, что с рассмотрением заявок что-то не так, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Компания Almaviva, оператор визовых центров Италии в России, предупредила о неполадках", - говорится в сообщении. Причиной этого называется сбой в центрах обработки данных партнера по облачному хостингу, а связи с чем сайт и система записи могут "подвисать" или не открываться. По словам АТОР, статусы визовых заявлений отображаются с задержкой. Однако если статус заявления не обновляется – это не значит, что с документами что-то не так: паспорт может быть уже готов, пока на сайте висит старая информация. При этом запись тоже никуда не пропадает и уже забронированное время посещения остается за заявителями, даже если страница не грузится.
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40
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40
бизнес, россия, италия, атор
Бизнес, РОССИЯ, ИТАЛИЯ, АТОР
12:20 14.10.2026
 
Оператор визовых центров Италии в России столкнулся с техническим сбоем

АТОР: оператор визовых центров Италии в России столкнулся с техническим сбоем

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Оператор визовых центров Италии в России Almaviva столкнулся с техническим сбоем: сайт и запись работают с неполадками, но это не значит, что с рассмотрением заявок что-то не так, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Компания Almaviva, оператор визовых центров Италии в России, предупредила о неполадках", - говорится в сообщении.
Причиной этого называется сбой в центрах обработки данных партнера по облачному хостингу, а связи с чем сайт и система записи могут "подвисать" или не открываться.
По словам АТОР, статусы визовых заявлений отображаются с задержкой. Однако если статус заявления не обновляется – это не значит, что с документами что-то не так: паспорт может быть уже готов, пока на сайте висит старая информация.
При этом запись тоже никуда не пропадает и уже забронированное время посещения остается за заявителями, даже если страница не грузится.
 
БизнесРОССИЯИТАЛИЯАТОР
 
 
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