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Россия довела до Таиланда инициативы по евразийской интеграции
Россия довела до Таиланда инициативы по евразийской интеграции - 14.10.2026, ПРАЙМ
Россия довела до Таиланда инициативы по евразийской интеграции
Россия довела до властей Таиланда инициативы в области Евразийской интеграции и развития связей с рынком ЕАЭС, сообщил зампред правительства РФ, управляющий от... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T12:45+0300
2026-10-14T12:45+0300
2026-10-14T12:45+0300
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БАНГКОК, 14 окт - ПРАЙМ. Россия довела до властей Таиланда инициативы в области Евразийской интеграции и развития связей с рынком ЕАЭС, сообщил зампред правительства РФ, управляющий от РФ в Международном банке реконструкции и развития Алексей Оверчук.
В среду Оверчук провел рабочую встречу с премьер-министром страны Анутхином Чанвиракуном в Бангкоке.
"Мы довели до таиландской стороны наши инициативы в области евразийской интеграции и возможности развития связей с рынком Евразийского экономического союза", - сказал Оверчук.
Российская делегация во главе с Оверчуком принимает участие в мероприятиях Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые проходят в столице Таиланда 12-18 октября.
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рынок, россия, таиланд, бангкок, алексей оверчук, еаэс, всемирный банк
Рынок, РОССИЯ, ТАИЛАНД, БАНГКОК, Алексей Оверчук, ЕАЭС, Всемирный банк
Россия довела до Таиланда инициативы по евразийской интеграции
Оверчук: Россия довела до Таиланда инициативы в области Евразийской интеграции
БАНГКОК, 14 окт - ПРАЙМ. Россия довела до властей Таиланда инициативы в области Евразийской интеграции и развития связей с рынком ЕАЭС, сообщил зампред правительства РФ, управляющий от РФ в Международном банке реконструкции и развития Алексей Оверчук.
В среду Оверчук провел рабочую встречу с премьер-министром страны Анутхином Чанвиракуном в Бангкоке.
"Мы довели до таиландской стороны наши инициативы в области евразийской интеграции и возможности развития связей с рынком Евразийского экономического союза", - сказал Оверчук.
Российская делегация во главе с Оверчуком принимает участие в мероприятиях Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые проходят в столице Таиланда 12-18 октября.