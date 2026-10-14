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Россия довела до Таиланда инициативы по евразийской интеграции

Россия довела до Таиланда инициативы по евразийской интеграции - 14.10.2026, ПРАЙМ

Россия довела до Таиланда инициативы по евразийской интеграции

Россия довела до властей Таиланда инициативы в области Евразийской интеграции и развития связей с рынком ЕАЭС, сообщил зампред правительства РФ, управляющий от... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T12:45+0300

2026-10-14T12:45+0300

2026-10-14T12:45+0300

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БАНГКОК, 14 окт - ПРАЙМ. Россия довела до властей Таиланда инициативы в области Евразийской интеграции и развития связей с рынком ЕАЭС, сообщил зампред правительства РФ, управляющий от РФ в Международном банке реконструкции и развития Алексей Оверчук. В среду Оверчук провел рабочую встречу с премьер-министром страны Анутхином Чанвиракуном в Бангкоке. "Мы довели до таиландской стороны наши инициативы в области евразийской интеграции и возможности развития связей с рынком Евразийского экономического союза", - сказал Оверчук. Российская делегация во главе с Оверчуком принимает участие в мероприятиях Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые проходят в столице Таиланда 12-18 октября.

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рынок, россия, таиланд, бангкок, алексей оверчук, еаэс, всемирный банк