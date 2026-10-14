Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай и Россия вместе закрепились на Итурупе, пишут СМИ - 14.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261014/rossiya-874248806.html
Китай и Россия вместе закрепились на Итурупе, пишут СМИ
Китай и Россия вместе закрепились на Итурупе, пишут СМИ - 14.10.2026, ПРАЙМ
Китай и Россия вместе закрепились на Итурупе, пишут СМИ
Делегация из китайской провинции Хэйлунцзян совершила необычный визит на остров Итуруп, что ясно продемонстрировало ее сплоченность с Россией, пишет ИноСМИ со... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T19:26+0300
2026-10-14T19:26+0300
россия
курильские острова
владимир путин
китай
япония
мировая экономика
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/05/14/870078992_0:0:1881:1059_1920x0_80_0_0_c77cdc583447d439ca6b1db6f91f273c.jpg
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Делегация из китайской провинции Хэйлунцзян совершила необычный визит на остров Итуруп, что ясно продемонстрировало ее сплоченность с Россией, пишет ИноСМИ со ссылкой на Sankei Shimbun.Правительство Сахалинской области 13 октября объявило о визите китайской делегации на Итуруп, входящий в Южно-Курильскую гряду. Визиты иностранных делегаций на Курильские острова крайне редки и являются очень необычным событием. В состав делегации входили представители правительства и бизнесмены из Хэйлунцзяна, которые посетили ферму по разведению морского ежа и другие объекты в рамках инвестиционно-просветительской поездки."Курильские острова всегда были открыты для международного сотрудничества", — заявил глава региона Валерий Лимаренко.Ранее, 13 августа, в день посещения президентом России Владимиром Путиным Курильских островов, послы Китая и России в Японии выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули, что их страны неизменно выступают за то, чтобы результаты победы во Второй мировой войне уважались и защищались должным образом. Как отмечает издание, Пекин стремится углубить отношения с Москвой и имеет собственные экономические интересы на Дальнем Востоке — при этом суверенитет России над островами Южно-Курильской гряды укрепится еще сильнее.
курильские острова
китай
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/05/14/870078992_50:0:1597:1160_1920x0_80_0_0_346dd5617950d21ff1c31a12508b863a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, курильские острова, владимир путин, китай, япония, мировая экономика
РОССИЯ, Курильские острова, Владимир Путин, КИТАЙ, ЯПОНИЯ, Мировая экономика
19:26 14.10.2026
 
Китай и Россия вместе закрепились на Итурупе, пишут СМИ

Sankei: визит делегации из Хэйлунцзяна на Итуруп укрепил позиции России по Курилам

© РИА Новости . POOLПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости . POOL
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Делегация из китайской провинции Хэйлунцзян совершила необычный визит на остров Итуруп, что ясно продемонстрировало ее сплоченность с Россией, пишет ИноСМИ со ссылкой на Sankei Shimbun.
Правительство Сахалинской области 13 октября объявило о визите китайской делегации на Итуруп, входящий в Южно-Курильскую гряду. Визиты иностранных делегаций на Курильские острова крайне редки и являются очень необычным событием. В состав делегации входили представители правительства и бизнесмены из Хэйлунцзяна, которые посетили ферму по разведению морского ежа и другие объекты в рамках инвестиционно-просветительской поездки.
"Курильские острова всегда были открыты для международного сотрудничества", — заявил глава региона Валерий Лимаренко.
Ранее, 13 августа, в день посещения президентом России Владимиром Путиным Курильских островов, послы Китая и России в Японии выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули, что их страны неизменно выступают за то, чтобы результаты победы во Второй мировой войне уважались и защищались должным образом. Как отмечает издание, Пекин стремится углубить отношения с Москвой и имеет собственные экономические интересы на Дальнем Востоке — при этом суверенитет России над островами Южно-Курильской гряды укрепится еще сильнее.
 
РОССИЯКурильские островаВладимир ПутинКИТАЙЯПОНИЯМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала