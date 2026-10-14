Китай и Россия вместе закрепились на Итурупе, пишут СМИ
Sankei: визит делегации из Хэйлунцзяна на Итуруп укрепил позиции России по Курилам
© РИА Новости . POOLПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Делегация из китайской провинции Хэйлунцзян совершила необычный визит на остров Итуруп, что ясно продемонстрировало ее сплоченность с Россией, пишет ИноСМИ со ссылкой на Sankei Shimbun.
Правительство Сахалинской области 13 октября объявило о визите китайской делегации на Итуруп, входящий в Южно-Курильскую гряду. Визиты иностранных делегаций на Курильские острова крайне редки и являются очень необычным событием. В состав делегации входили представители правительства и бизнесмены из Хэйлунцзяна, которые посетили ферму по разведению морского ежа и другие объекты в рамках инвестиционно-просветительской поездки.
"Курильские острова всегда были открыты для международного сотрудничества", — заявил глава региона Валерий Лимаренко.
Ранее, 13 августа, в день посещения президентом России Владимиром Путиным Курильских островов, послы Китая и России в Японии выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули, что их страны неизменно выступают за то, чтобы результаты победы во Второй мировой войне уважались и защищались должным образом. Как отмечает издание, Пекин стремится углубить отношения с Москвой и имеет собственные экономические интересы на Дальнем Востоке — при этом суверенитет России над островами Южно-Курильской гряды укрепится еще сильнее.