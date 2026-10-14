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"Рубль остается сильным": эксперты объяснили, что повлияло на валютный курс

"Рубль остается сильным": эксперты объяснили, что повлияло на валютный курс - 14.10.2026, ПРАЙМ

"Рубль остается сильным": эксперты объяснили, что повлияло на валютный курс

Курс китайской валюты по отношению к российской в середине недели ощутимо упал - ниже ключевого уровня в 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи и... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T21:05+0300

2026-10-14T21:05+0300

2026-10-14T21:05+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в середине недели ощутимо упал - ниже ключевого уровня в 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 12 копеек и составил 12,45 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,43-12,56 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,42 рубля. Рубль на подъеме Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в среду преимущественно снижался и, ускорившись во второй половине дня, ушел ниже психологического уровня поддержки 12,5 рубля – к минимумам с начала октября. "Рубль остается сильным. Геополитическая подпитка оказала поддержку всем рублевым активам – инвесторы уже несколько дней отыгрывают "сделку по дизтопливу" - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 20.43 мск росла на 1% - до 106,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,5% - до 102,7 пункта. Операции минфина По итогам двух прошедших в октябре аукционных дней объем размещения Минфином РФ гособлигаций федерального займа (ОФЗ) составил 242,358 миллиарда рублей (по номиналу), а объем привлечения – 207,397 миллиарда, обеспечив на 8,5% выполнение "плана" привлечения на рынке ОФЗ в IV квартале, который был установлен на уровне 2,45 триллиона рублей, отмечает Александр Ермак из ИК "Регион". "Для выполнения квартального плана привлечения Минфину на оставшихся аукционах необходимо размещать ОФЗ еженедельно на порядка 249,2 миллиарда рублей, что на 11,9% выше еженедельного объема по изначальному квартальному графику, который составлял 222,7 миллиарда рублей", - оценивает он. Прогнозы На российский валютный рынок поступает в достаточном объеме валютная выручка на фоне высоких цен на энергоносители, что оказывает поддержку рублю, оценивает Александр Дудников из компании "Цифра брокер", рассуждая о факторах курсообразования рубля. Котировки нефти двигаются выше 105 долларов за баррель Brent, реагируя на рост "градуса" напряженности на Ближнем Востоке, отмечает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Вскоре рынок может почувствовать приток валюты со стороны экспортеров, которые начнут подготовку к периоду налогов, в том числе выплате квартального НДД (налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья)", - добавляет он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, валюта, курсы валют, торги, рубль, нефть, юань