Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сальвадор заключил соглашение с Grupo Cox об инвестициях в энергетику - 14.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261014/salvador-874207182.html
Сальвадор заключил соглашение с Grupo Cox об инвестициях в энергетику
Сальвадор заключил соглашение с Grupo Cox об инвестициях в энергетику - 14.10.2026, ПРАЙМ
Сальвадор заключил соглашение с Grupo Cox об инвестициях в энергетику
Правительство Сальвадора заключило соглашения с испанской Grupo Cox об инвестициях в энергетику в размере 2,9 миллиарда долларов - крупнейших частных вложениях... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T03:05+0300
2026-10-14T03:05+0300
нефть
сальвадор
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874207182.jpg?1791936357
МЕХИКО, 14 окт - ПРАЙМ. Правительство Сальвадора заключило соглашения с испанской Grupo Cox об инвестициях в энергетику в размере 2,9 миллиарда долларов - крупнейших частных вложениях в истории страны, сообщил президент Найиб Букеле. "В этот день мы подписываем крупнейшую частную инвестицию Сальвадора", - заявил Букеле после подписания соглашения с исполнительным председателем Grupo Cox Энрике Рикельме, церемонию и пресс-конференцию транслировала в соцсетях его администрация. По словам президента, инвестиции будут направлены на проекты в энергетике и водоснабжении. Он отметил, что объем соглашения эквивалентен примерно 7% валового внутреннего продукта Сальвадора. "Если сложить инвестиции EDP (Energía del Pacífico - ред.) - 1,1 миллиарда долларов - и инвестиции Yilport (турецкая компания, управляющая портом Акахутла - ред.) - 1,6 миллиарда, это 2,7 миллиарда долларов. И это все еще меньше вложений, которые теперь осуществит Grupo Cox", - сказал Букеле. Одним из направлений станет развитие систем хранения энергии. По словам президента, Grupo Cox вложит 300 миллионов долларов в аккумуляторные системы, первоначальная мощность которых составит 440 мегаватт. Это позволит накапливать часть вырабатываемой солнечными электростанциями энергии и использовать ее в ночное время. "Это принесет прямую пользу сальвадорским семьям, домохозяйствам, поскольку после запуска новой электростанции мы перестанем зависеть от грязных источников энергии, таких как мазут, и тариф на электроэнергию для сальвадорских домохозяйств снизится", - сказал президент.
сальвадор
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сальвадор
Нефть, САЛЬВАДОР
03:05 14.10.2026
 
Сальвадор заключил соглашение с Grupo Cox об инвестициях в энергетику

Сальвадор заключил соглашения с испанской Grupo Cox об инвестициях в энергетику $2,9 млрд

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МЕХИКО, 14 окт - ПРАЙМ. Правительство Сальвадора заключило соглашения с испанской Grupo Cox об инвестициях в энергетику в размере 2,9 миллиарда долларов - крупнейших частных вложениях в истории страны, сообщил президент Найиб Букеле.
"В этот день мы подписываем крупнейшую частную инвестицию Сальвадора", - заявил Букеле после подписания соглашения с исполнительным председателем Grupo Cox Энрике Рикельме, церемонию и пресс-конференцию транслировала в соцсетях его администрация.
По словам президента, инвестиции будут направлены на проекты в энергетике и водоснабжении. Он отметил, что объем соглашения эквивалентен примерно 7% валового внутреннего продукта Сальвадора.
"Если сложить инвестиции EDP (Energía del Pacífico - ред.) - 1,1 миллиарда долларов - и инвестиции Yilport (турецкая компания, управляющая портом Акахутла - ред.) - 1,6 миллиарда, это 2,7 миллиарда долларов. И это все еще меньше вложений, которые теперь осуществит Grupo Cox", - сказал Букеле.
Одним из направлений станет развитие систем хранения энергии. По словам президента, Grupo Cox вложит 300 миллионов долларов в аккумуляторные системы, первоначальная мощность которых составит 440 мегаватт. Это позволит накапливать часть вырабатываемой солнечными электростанциями энергии и использовать ее в ночное время.
"Это принесет прямую пользу сальвадорским семьям, домохозяйствам, поскольку после запуска новой электростанции мы перестанем зависеть от грязных источников энергии, таких как мазут, и тариф на электроэнергию для сальвадорских домохозяйств снизится", - сказал президент.
 
НефтьСАЛЬВАДОР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала