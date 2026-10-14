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Сальвадор заключил соглашение с Grupo Cox об инвестициях в энергетику
Сальвадор заключил соглашение с Grupo Cox об инвестициях в энергетику - 14.10.2026, ПРАЙМ
Сальвадор заключил соглашение с Grupo Cox об инвестициях в энергетику
Правительство Сальвадора заключило соглашения с испанской Grupo Cox об инвестициях в энергетику в размере 2,9 миллиарда долларов - крупнейших частных вложениях... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T03:05+0300
2026-10-14T03:05+0300
2026-10-14T03:05+0300
нефть
сальвадор
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МЕХИКО, 14 окт - ПРАЙМ. Правительство Сальвадора заключило соглашения с испанской Grupo Cox об инвестициях в энергетику в размере 2,9 миллиарда долларов - крупнейших частных вложениях в истории страны, сообщил президент Найиб Букеле.
"В этот день мы подписываем крупнейшую частную инвестицию Сальвадора", - заявил Букеле после подписания соглашения с исполнительным председателем Grupo Cox Энрике Рикельме, церемонию и пресс-конференцию транслировала в соцсетях его администрация.
По словам президента, инвестиции будут направлены на проекты в энергетике и водоснабжении. Он отметил, что объем соглашения эквивалентен примерно 7% валового внутреннего продукта Сальвадора.
"Если сложить инвестиции EDP (Energía del Pacífico - ред.) - 1,1 миллиарда долларов - и инвестиции Yilport (турецкая компания, управляющая портом Акахутла - ред.) - 1,6 миллиарда, это 2,7 миллиарда долларов. И это все еще меньше вложений, которые теперь осуществит Grupo Cox", - сказал Букеле.
Одним из направлений станет развитие систем хранения энергии. По словам президента, Grupo Cox вложит 300 миллионов долларов в аккумуляторные системы, первоначальная мощность которых составит 440 мегаватт. Это позволит накапливать часть вырабатываемой солнечными электростанциями энергии и использовать ее в ночное время.
"Это принесет прямую пользу сальвадорским семьям, домохозяйствам, поскольку после запуска новой электростанции мы перестанем зависеть от грязных источников энергии, таких как мазут, и тариф на электроэнергию для сальвадорских домохозяйств снизится", - сказал президент.
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нефть, сальвадор
Сальвадор заключил соглашение с Grupo Cox об инвестициях в энергетику
Сальвадор заключил соглашения с испанской Grupo Cox об инвестициях в энергетику $2,9 млрд
МЕХИКО, 14 окт - ПРАЙМ. Правительство Сальвадора заключило соглашения с испанской Grupo Cox об инвестициях в энергетику в размере 2,9 миллиарда долларов - крупнейших частных вложениях в истории страны, сообщил президент Найиб Букеле.
"В этот день мы подписываем крупнейшую частную инвестицию Сальвадора", - заявил Букеле после подписания соглашения с исполнительным председателем Grupo Cox Энрике Рикельме, церемонию и пресс-конференцию транслировала в соцсетях его администрация.
По словам президента, инвестиции будут направлены на проекты в энергетике и водоснабжении. Он отметил, что объем соглашения эквивалентен примерно 7% валового внутреннего продукта Сальвадора.
"Если сложить инвестиции EDP (Energía del Pacífico - ред.) - 1,1 миллиарда долларов - и инвестиции Yilport (турецкая компания, управляющая портом Акахутла - ред.) - 1,6 миллиарда, это 2,7 миллиарда долларов. И это все еще меньше вложений, которые теперь осуществит Grupo Cox", - сказал Букеле.
Одним из направлений станет развитие систем хранения энергии. По словам президента, Grupo Cox вложит 300 миллионов долларов в аккумуляторные системы, первоначальная мощность которых составит 440 мегаватт. Это позволит накапливать часть вырабатываемой солнечными электростанциями энергии и использовать ее в ночное время.
"Это принесет прямую пользу сальвадорским семьям, домохозяйствам, поскольку после запуска новой электростанции мы перестанем зависеть от грязных источников энергии, таких как мазут, и тариф на электроэнергию для сальвадорских домохозяйств снизится", - сказал президент.