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Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета за 2025 год

Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета за 2025 год - 14.10.2026, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета за 2025 год

Совет Федерации одобрили закон об исполнении федерального бюджета России за 2025 год. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T14:38+0300

2026-10-14T14:38+0300

2026-10-14T14:38+0300

россия

совет федерации

госдума

фонд развития промышленности

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрили закон об исполнении федерального бюджета России за 2025 год. Документ был внесен в Госдуму правительством РФ. Он предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета страны за прошлый год по доходам в сумме 37,283 триллиона рублей (рост на 1,5% по сравнению с 2024 годом), по расходам - 42,91 триллиона рублей. Таким образом бюджет исполнен с дефицитом 5,626 триллиона рублей (2,6% ВВП). Ключевыми приоритетами бюджета были обеспечение социальной поддержки граждан, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, реализация национальных целей и проектов, в первую очередь решение задач технологического лидерства. Все социальные выплаты и пособия были проиндексированы на уровень инфляции, а "детский бюджет" превысил 3 триллиона рублей. На поддержку промышленности в прошлом году было выделено более 1 триллиона рублей. Было запущено восемь национальных проектов, направленных на достижение технологического суверенитета. В рамках фабрики проектного финансирования было предоставлено более 900 миллиардов рублей субсидируемых кредитов, а в рамках Фонда развития промышленности поддержано 263 новых проекта. На развитие транспортной системы было направлено более 1,7 триллиона рублей. На развитие сельского хозяйства и сельских территорий выделено более 600 миллиардов рублей - на 200 миллиардов рублей больше запланированного объема. Кроме того, 84 субъектам РФ были предоставлены инфраструктурные бюджетные кредиты на сумму 250 миллиардов рублей. По поручению президента России регионам списали бюджетных кредитов на сумму 227 миллиардов рублей.

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россия, совет федерации, госдума, фонд развития промышленности