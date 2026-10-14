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Суд отменил взыскание с Citrix 4,7 миллиона рублей убытков "Транснефти"

Суд отменил взыскание с Citrix 4,7 миллиона рублей убытков "Транснефти" - 14.10.2026, ПРАЙМ

Суд отменил взыскание с Citrix 4,7 миллиона рублей убытков "Транснефти"

Суд по интеллектуальным правам отменил судебные акты двух инстанций, которые по иску компании "Транснефть" взыскали более 4,7 миллиона рублей убытков с... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T11:19+0300

2026-10-14T11:19+0300

2026-10-14T11:19+0300

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МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам отменил судебные акты двух инстанций, которые по иску компании "Транснефть" взыскали более 4,7 миллиона рублей убытков с американского разработчика программного обеспечения Citrix Systems, но при этом отклонили требования к солидарным ответчикам – британской Cloud SG и российскому ООО "Инлайн МСП". Как следует из материалов, имеющихся у РИА Новости, суд, рассмотрев в среду кассационную жалобу "Транснефти", отправил дело на новое рассмотрение. В материалах дела говорится, что сертификаты технической поддержки лицензий Citrix были оплачены истцом по 30 июня 2022 года, между тем Citrix с 14 марта того же года прекратила оказание услуг в России. Техподдержка оплаченных сертификатов с 14 марта и до окончания срока их действия не предоставлялась, доступ в личный кабинет заблокирован по инициативе компании Citrix, указал истец. Изначально этот иск "Транснефть" предъявила в сентябре 2024 года только к Citrix Systems как правообладателю ПО, потребовав компенсировать стоимость неоказанных услуг, но в процессе разбирательства соответчиками стали еще два юрлица. С британской компанией у истца было подписано лицензионное соглашение на поставку сертификатов, а российская непосредственно предоставила истцу эти сертификаты. Отклоняя требования к новым ответчикам, арбитражный суд Москвы в октябре прошлого года пришел к выводу о пропуске трехлетнего срока исковой давности. С ним затем согласилась апелляционная инстанция. "Транснефть" в сентябре 2024 года подала в суд сразу семь исков к американским производителям программного обеспечения - IBM, Cisco, Citrix и Red Hat. Все они были рассмотрены и удовлетворены. IBM - производитель аппаратного и программного обеспечения. Компания работает более чем в 175 странах. Cisco Systems - компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование. Red Hat - разработчик программного обеспечения на основе операционной системы Linux. Citrix Systems занимается программами для виртуализации и облачных вычислений.

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бизнес, москва, транснефть, ibm, cisco