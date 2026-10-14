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Обвиняемый в подрыве "Северных потоков" отказался давать показания - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Обвиняемый в подрыве "Северных потоков" отказался давать показания
Обвиняемый в подрыве "Северных потоков" отказался давать показания - 14.10.2026, ПРАЙМ
Обвиняемый в подрыве "Северных потоков" отказался давать показания
Гражданин Украины Сергей Кузнецов, обвиняемый в координации подрыва газопроводов "Северный поток", отказался от дачи устных показаний в ходе рассмотрения... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T14:47+0300
2026-10-14T14:47+0300
газ
европа
германия
дания
дмитрий песков
северный поток - 2
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ГАМБУРГ, 14 окт - ПРАЙМ. Гражданин Украины Сергей Кузнецов, обвиняемый в координации подрыва газопроводов "Северный поток", отказался от дачи устных показаний в ходе рассмотрения уголовного дела в Высшем земельном суде Гамбурга, передает корреспондент РИА Новости. На предложение судьи взять слово Кузнецов ответил отрицательно. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что РФ неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
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газ, европа, германия, дания, дмитрий песков, северный поток - 2
Газ, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, ДАНИЯ, Дмитрий Песков, Северный поток - 2
14:47 14.10.2026
 
Обвиняемый в подрыве "Северных потоков" отказался давать показания

Обвиняемый в подрыве "Северных потоков" украинец Кузнецов отказался от дачи показаний

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ГАМБУРГ, 14 окт - ПРАЙМ. Гражданин Украины Сергей Кузнецов, обвиняемый в координации подрыва газопроводов "Северный поток", отказался от дачи устных показаний в ходе рассмотрения уголовного дела в Высшем земельном суде Гамбурга, передает корреспондент РИА Новости.
На предложение судьи взять слово Кузнецов ответил отрицательно.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что РФ неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
 
ГазЕВРОПАГЕРМАНИЯДАНИЯДмитрий ПесковСеверный поток - 2
 
 
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