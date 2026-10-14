https://1prime.ru/20261014/sud-874230278.html

Обвиняемый в подрыве "Северных потоков" отказался давать показания

Обвиняемый в подрыве "Северных потоков" отказался давать показания - 14.10.2026, ПРАЙМ

Обвиняемый в подрыве "Северных потоков" отказался давать показания

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, обвиняемый в координации подрыва газопроводов "Северный поток", отказался от дачи устных показаний в ходе рассмотрения... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T14:47+0300

2026-10-14T14:47+0300

2026-10-14T14:47+0300

газ

европа

германия

дания

дмитрий песков

северный поток - 2

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874230278.jpg?1791978478

ГАМБУРГ, 14 окт - ПРАЙМ. Гражданин Украины Сергей Кузнецов, обвиняемый в координации подрыва газопроводов "Северный поток", отказался от дачи устных показаний в ходе рассмотрения уголовного дела в Высшем земельном суде Гамбурга, передает корреспондент РИА Новости. На предложение судьи взять слово Кузнецов ответил отрицательно. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что РФ неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

европа

германия

дания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, европа, германия, дания, дмитрий песков, северный поток - 2