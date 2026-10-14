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Суд в Гамбурге завершил первое заседание по делу Кузнецова по "Севпотоку"

Суд в Гамбурге завершил первое заседание по делу Кузнецова по "Севпотоку" - 14.10.2026, ПРАЙМ

Суд в Гамбурге завершил первое заседание по делу Кузнецова по "Севпотоку"

Суд в Гамбурге завершил первое заседание по делу украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва газопроводов "Северный поток", передает... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T14:56+0300

2026-10-14T14:56+0300

2026-10-14T15:03+0300

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ГАМБУРГ, 14 окт - ПРАЙМ. Суд в Гамбурге завершил первое заседание по делу украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва газопроводов "Северный поток", передает корреспондент РИА Новости "Сегодняшнее заседание завершено, следующее состоится 27 октября", - сообщила председательствующая на заседании судья.

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