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Суд прекратил производство по иску Tekfen к "Харампурнефтегазу"

Суд прекратил производство по иску Tekfen к "Харампурнефтегазу" - 14.10.2026, ПРАЙМ

Суд прекратил производство по иску Tekfen к "Харампурнефтегазу"

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску турецкой компании Tekfen Construction and Installation и ООО "Русфен", российской структуры турецкого... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T15:45+0300

2026-10-14T15:45+0300

2026-10-14T15:45+0300

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МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску турецкой компании Tekfen Construction and Installation и ООО "Русфен", российской структуры турецкого Tekfen Holding, к ООО "Харампурнефтегаз", совместному предприятию "Роснефти" и британской ВР, о взыскании около 696 миллионов рублей, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости. Ранее истцы и ответчик направили в суд ходатайства об утверждении мирового соглашения. Они поступили в суд в конце сентября и начале октября. Этот иск поступил в суд в мае прошлого года. В ноябре суд приостановил производство по делу в связи с назначением по ходатайствам обеих сторон экспертизы. Суд попросил экспертов ответить, имеются ли дефекты систем геотехнического мониторинга и термостабилизации грунта газопровода от Харампурского месторождения до магистрального газопровода, который в Ямало-Ненецком округе строили истцы по заказу ответчика. Эксперты должны были также сообщить причины возникновения дефектов в случае их обнаружения и стоимость устранения. Суд в июле возобновил рассмотрение дела, сообщив, что поступило заключение эксперта. Этот же суд в феврале 2025 года отклонил первый иск тех же истцов к "Харампурнефтегазу", в котором они требовали от ответчика около 9,8 миллиарда рублей в рамках того же проекта. Впоследствии решение оставили в силе все вышестоящие инстанции. Правительство РФ в 2018 году передало право пользования Харампурским участком недр в Ямало-Ненецком автономном округе от "Роснефти" ее совместному предприятию с BP – компании "Харампурнефтегаз". По данным ЕГРЮЛ, в ООО "Харампурнефтегаз" 51% принадлежит ООО "РН-Разведка и добыча", 49% – британской компании BP Russian Investments Limited.

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нефть, газ, роснефть, bp