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ЦБ Турции готов ужесточить монетарную политику при отклонении инфляции - 14.10.2026, ПРАЙМ
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ЦБ Турции готов ужесточить монетарную политику при отклонении инфляции
ЦБ Турции готов ужесточить монетарную политику при отклонении инфляции - 14.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ Турции готов ужесточить монетарную политику при отклонении инфляции
Центральный банк Турции будет принимать решения о величине ставки рефинансирования с учетом текущей динамики и прогнозов инфляции, а при существенном отклонении | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T09:50+0300
2026-10-14T09:51+0300
финансы
банки
турция
центральные банки
центральный банк
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АНКАРА, 14 окт – ПРАЙМ. Центральный банк Турции будет принимать решения о величине ставки рефинансирования с учетом текущей динамики и прогнозов инфляции, а при существенном отклонении от промежуточных целевых ориентиров готов ужесточить монетарную политику, заявил глава регулятора Фатих Карахан. Очередное заседание ЦБ Турции состоится 22 октября. "В случае значительного отклонения прогноза инфляции от промежуточных целевых ориентиров кредитно-денежная политика будет ужесточена", — подчеркнул Карахан, слова которого приводит газета Ekonomim. По его словам, решения принимаются на каждом заседании с осторожным подходом и с учетом инфляционных перспектив, и уровень учетной ставки будет определяться исходя из фактической и ожидаемой инфляции, а также ее основной тенденции. Карахан отметил, что жесткая политика будет сохраняться до достижения ценовой стабильности. По его оценке, такой подход способствует снижению инфляции через влияние на спрос, валютный курс и инфляционные ожидания. Глава ЦБ также сообщил, что в условиях проводимой жесткой политики сохраняется высокий интерес к активам, номинированным в турецких лирах. Карахан добавил, что потенциальные эффекты распространения проблем, связанных с фондами, операции с которыми ограничены, сдерживаются благодаря превентивным мерам. Несмотря на неблагоприятные внешние условия, дефицит текущего счета остается под контролем, отметил он. Центробанк Турции по итогам прошлого, сентябрьского заседания сохранил учетную ставку на уровне 37% годовых. В связи с этим регулятор заявил, что его дальнейшие решения будут приниматься с учетом фактической инфляции, ее основной тенденции и ожиданий, а также подчеркнули готовность сохранять необходимую жесткость политики до достижения ценовой стабильности.
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финансы, банки, турция, центральные банки, центральный банк
Финансы, Банки, ТУРЦИЯ, центральные банки, Центральный банк
09:50 14.10.2026 (обновлено: 09:51 14.10.2026)
 
ЦБ Турции готов ужесточить монетарную политику при отклонении инфляции

Глава ЦБ Турции Карахан заявил, что ужесточит монетарную политику при отклонении инфляции

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АНКАРА, 14 окт – ПРАЙМ. Центральный банк Турции будет принимать решения о величине ставки рефинансирования с учетом текущей динамики и прогнозов инфляции, а при существенном отклонении от промежуточных целевых ориентиров готов ужесточить монетарную политику, заявил глава регулятора Фатих Карахан.
Очередное заседание ЦБ Турции состоится 22 октября.
"В случае значительного отклонения прогноза инфляции от промежуточных целевых ориентиров кредитно-денежная политика будет ужесточена", — подчеркнул Карахан, слова которого приводит газета Ekonomim.
По его словам, решения принимаются на каждом заседании с осторожным подходом и с учетом инфляционных перспектив, и уровень учетной ставки будет определяться исходя из фактической и ожидаемой инфляции, а также ее основной тенденции.
Карахан отметил, что жесткая политика будет сохраняться до достижения ценовой стабильности. По его оценке, такой подход способствует снижению инфляции через влияние на спрос, валютный курс и инфляционные ожидания.
Глава ЦБ также сообщил, что в условиях проводимой жесткой политики сохраняется высокий интерес к активам, номинированным в турецких лирах.
Карахан добавил, что потенциальные эффекты распространения проблем, связанных с фондами, операции с которыми ограничены, сдерживаются благодаря превентивным мерам. Несмотря на неблагоприятные внешние условия, дефицит текущего счета остается под контролем, отметил он.
Центробанк Турции по итогам прошлого, сентябрьского заседания сохранил учетную ставку на уровне 37% годовых. В связи с этим регулятор заявил, что его дальнейшие решения будут приниматься с учетом фактической инфляции, ее основной тенденции и ожиданий, а также подчеркнули готовность сохранять необходимую жесткость политики до достижения ценовой стабильности.
 
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