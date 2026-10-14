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Турпоток из России на Сейшелы за год вырос на 31,7% - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Турпоток из России на Сейшелы за год вырос на 31,7%
Турпоток из России на Сейшелы за год вырос на 31,7% - 14.10.2026, ПРАЙМ
Турпоток из России на Сейшелы за год вырос на 31,7%
Туристический поток из России на Сейшелы в период с января по сентябрь увеличился в годовом выражении на 31,7%, до 33,6 тысячи человек, сообщили в Ассоциации... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T09:38+0300
2026-10-14T09:38+0300
туризм
бизнес
россия
сейшелы
германия
франция
атор
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Туристический поток из России на Сейшелы в период с января по сентябрь увеличился в годовом выражении на 31,7%, до 33,6 тысячи человек, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Российский турпоток за год увеличился почти на треть – на 31,7%. Если в январе–сентябре 2025 года на островах побывали 25,5 тысячи россиян, то за тот же период 2026 года – уже 33,6 тысячи", - сказали в АТОР, отметив, что в итоге Россия стала крупнейшим зарубежным туристическим рынком архипелага. Там подчеркнули, что всего 46 туристов отделили Россию от Германии в борьбе за первое место по турпотоку на Сейшелы. Помимо этого, в тройку главных зарубежных туристических рынков Сейшел вошла Франция. В АТОР поделились, что год назад Россия занимала третье место, а теперь на нее приходится 12,7% всех туристических прибытий на острова.
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туризм, бизнес, россия, сейшелы, германия, франция, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Сейшелы, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, АТОР
09:38 14.10.2026
 
Турпоток из России на Сейшелы за год вырос на 31,7%

АТОР: турпоток из России на Сейшелы за год вырос почти на треть

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Туристический поток из России на Сейшелы в период с января по сентябрь увеличился в годовом выражении на 31,7%, до 33,6 тысячи человек, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Российский турпоток за год увеличился почти на треть – на 31,7%. Если в январе–сентябре 2025 года на островах побывали 25,5 тысячи россиян, то за тот же период 2026 года – уже 33,6 тысячи", - сказали в АТОР, отметив, что в итоге Россия стала крупнейшим зарубежным туристическим рынком архипелага.
Там подчеркнули, что всего 46 туристов отделили Россию от Германии в борьбе за первое место по турпотоку на Сейшелы.
Помимо этого, в тройку главных зарубежных туристических рынков Сейшел вошла Франция.
В АТОР поделились, что год назад Россия занимала третье место, а теперь на нее приходится 12,7% всех туристических прибытий на острова.
 
ТуризмБизнесРОССИЯСейшелыГЕРМАНИЯФРАНЦИЯАТОР
 
 
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