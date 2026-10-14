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Курс юаня на Мосбирже снижается в начале торгов среды
Курс юаня на Мосбирже снижается в начале торгов среды - 14.10.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже снижается в начале торгов среды
Курс китайской валюты в начале торгов среды несколько снижается, следует из данных Московской биржи. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T09:04+0300
2026-10-14T09:04+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов среды несколько снижается, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по состоянию на 9.01 мск опускается на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,54 рубля. Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.
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рынок, торги, юань, рубль, мосбиржа
Китайский юань, Рынок, Торги, юань, рубль, Мосбиржа
Курс юаня на Мосбирже снижается в начале торгов среды
Курс юаня в начале торгов среды снизился на 2 копейки к предыдущему закрытию
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов среды несколько снижается, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" по состоянию на 9.01 мск опускается на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,54 рубля.
Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.