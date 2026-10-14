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Захарова назвала причину топливного кризиса в США
Захарова назвала причину топливного кризиса в США - 14.10.2026, ПРАЙМ
Захарова назвала причину топливного кризиса в США
Американские ультралибералы заложили мину на энергетическом рынке, что привело к топливному кризису, который сегодня является проблемой для США, заявила... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T09:26+0300
2026-10-14T09:26+0300
2026-10-14T09:26+0300
газ
нефть
сша
мария захарова
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Американские ультралибералы заложили мину на энергетическом рынке, что привело к топливному кризису, который сегодня является проблемой для США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, корни нынешних проблем в энергетической сфере уходят в глубину американского внутриполитического противостояния.
"Когда заложенная - не то, чтобы под миром, не то, чтобы под американскими республиканцами или (президентом США Дональдом - ред.) Трампом или под США, а под миром - вот эта заложенная мина была командой ультралибералов, лицами которых стали и (бывшие президенты США Барак - ред) Обама, и (Джо - ред.) Байден, вот эта вот конгломерация. Она, в общем, дает о себе знать. И она бомбанула не один раз. И конкретно на энергетических направлениях", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Дипломат напомнила, что проект газопроводов "Северный поток" является глобальной, мощной, стратегической частью общемировой энергетической безопасности - он не давал спать спокойно Байдену именно с точки зрения уничтожения проекта.
"Эта история, которая сейчас развивается тоже в контексте внутриамериканской политической борьбы… Один из главных вызовов сегодняшней администрации США - это, конечно, вызов энергетический. Это и цены, это и поставки, и многое другое. И это объект такой мощнейшей критики", - добавила она.
Как отметила Захарова, все эти "понтоны под нынешнюю ситуацию" подводили американские ультралибералы, для которых этот вопрос является частью их политической борьбы.
"Вдумайтесь только, что поставлено на кон... На кону стоит уничтожение, уничтожение энергетической инфраструктуры", - подчеркнула дипломат.
По ее словам, это все осуществляется Владимиром Зеленским, за действиями которого стоят американские ультралибералы.
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газ, нефть, сша, мария захарова, владимир зеленский
Газ, Нефть, США, Мария Захарова, Владимир Зеленский
Захарова назвала причину топливного кризиса в США
Захарова: "Северный поток" не давал спать спокойно Байдену
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Американские ультралибералы заложили мину на энергетическом рынке, что привело к топливному кризису, который сегодня является проблемой для США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, корни нынешних проблем в энергетической сфере уходят в глубину американского внутриполитического противостояния.
"Когда заложенная - не то, чтобы под миром, не то, чтобы под американскими республиканцами или (президентом США Дональдом - ред.) Трампом или под США, а под миром - вот эта заложенная мина была командой ультралибералов, лицами которых стали и (бывшие президенты США Барак - ред) Обама, и (Джо - ред.) Байден, вот эта вот конгломерация. Она, в общем, дает о себе знать. И она бомбанула не один раз. И конкретно на энергетических направлениях", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Дипломат напомнила, что проект газопроводов "Северный поток" является глобальной, мощной, стратегической частью общемировой энергетической безопасности - он не давал спать спокойно Байдену именно с точки зрения уничтожения проекта.
"Эта история, которая сейчас развивается тоже в контексте внутриамериканской политической борьбы… Один из главных вызовов сегодняшней администрации США - это, конечно, вызов энергетический. Это и цены, это и поставки, и многое другое. И это объект такой мощнейшей критики", - добавила она.
Как отметила Захарова, все эти "понтоны под нынешнюю ситуацию" подводили американские ультралибералы, для которых этот вопрос является частью их политической борьбы.
"Вдумайтесь только, что поставлено на кон... На кону стоит уничтожение, уничтожение энергетической инфраструктуры", - подчеркнула дипломат.
По ее словам, это все осуществляется Владимиром Зеленским, за действиями которого стоят американские ультралибералы.