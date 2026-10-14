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Запасы нефти в странах ОЭСР в августе выросли на 41,4 миллиона баррелей

Запасы нефти в странах ОЭСР в августе выросли на 41,4 миллиона баррелей - 14.10.2026, ПРАЙМ

Запасы нефти в странах ОЭСР в августе выросли на 41,4 миллиона баррелей

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в августе увеличились на 41,4 миллиона баррелей | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T11:16+0300

2026-10-14T11:16+0300

2026-10-14T11:16+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в августе увеличились на 41,4 миллиона баррелей по сравнению с июлем, до 2,826 миллиарда баррелей, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). "В августе коммерческие запасы нефти (и нефтепродуктов - ред.) в странах ОЭСР выросли на 41,4 миллиона баррелей, до 2 826 миллиона баррелей, превысив пятилетний средний показатель впервые с марта на 8,8 миллиона баррелей, хотя и остались на 40 миллионов баррелей ниже, чем годом ранее", - говорится в отчете. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.

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нефть, оэср, мэа, опек