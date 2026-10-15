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АТОР назвала самые популярные у китайских туристов регионы России
АТОР назвала самые популярные у китайских туристов регионы России - 15.10.2026, ПРАЙМ
АТОР назвала самые популярные у китайских туристов регионы России
Китайские туристы, отправляясь в поездки по России, чаще всего выбирают Москву, Приморский край и Санкт-Петербург, рассказала исполнительный директор Ассоциации | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T13:50+0300
2026-10-15T13:50+0300
2026-10-15T14:05+0300
туризм
бизнес
россия
санкт-петербург
приморский край
москва
атор
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Китайские туристы, отправляясь в поездки по России, чаще всего выбирают Москву, Приморский край и Санкт-Петербург, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Москва – это топ. Как ни удивительно, не Санкт-Петербург, а именно Приморский край занимает второе место. И, соответственно, Санкт-Петербург на третьем месте", - сказала она на пресс-конференции. Как отметила Ломидзе, Иркутская область занимает четвертое место. По ее словам, "точкой притяжения" для китайцев является Байкал. Замыкает список популярных направлений - Мурманская область, где туристов привлекает Арктика и северное сияние.
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туризм, бизнес, россия, санкт-петербург, приморский край, москва, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, МОСКВА, АТОР
АТОР назвала самые популярные у китайских туристов регионы России
АТОР: россияне чаще всего выбирают Москву, Приморский край и Петербург
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Китайские туристы, отправляясь в поездки по России, чаще всего выбирают Москву, Приморский край и Санкт-Петербург, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Москва – это топ. Как ни удивительно, не Санкт-Петербург, а именно Приморский край занимает второе место. И, соответственно, Санкт-Петербург на третьем месте", - сказала она на пресс-конференции.
Как отметила Ломидзе, Иркутская область занимает четвертое место. По ее словам, "точкой притяжения" для китайцев является Байкал. Замыкает список популярных направлений - Мурманская область, где туристов привлекает Арктика и северное сияние.