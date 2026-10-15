https://1prime.ru/20261015/ator-874304885.html
В АТОР назвали популярные среди россиян направления на ноябрьские праздники
В АТОР назвали популярные среди россиян направления на ноябрьские праздники - 15.10.2026, ПРАЙМ
В АТОР назвали популярные среди россиян направления на ноябрьские праздники
Египет, Турция, Таиланд и Вьетнам являются самыми востребованными зарубежными направлениями среди российских туристов на ноябрьские праздники в 2026 году,... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T20:18+0300
2026-10-15T20:18+0300
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египет
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таиланд
атор
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Египет, Турция, Таиланд и Вьетнам являются самыми востребованными зарубежными направлениями среди российских туристов на ноябрьские праздники в 2026 году, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "На ноябрьские праздники топ-продаж - это Египет, Турция. Египет, Таиланд, Вьетнам. Это направления, которые на ноябрьские праздники достаточно востребованы", - сказала Ломидзе. Однако в ассоциации не наблюдают всплеска спроса россиян на дополнительные дни отпуска в этот праздник в 2026 году, добавила она. "Ноябрь и февраль - два самых тяжелых месяца в межсезонье, потому что либо уже ничего толком не работает, либо еще более-менее не разогрелось", - заключила Ломидзе.
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туризм, бизнес, россия, египет, турция, таиланд, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, ТУРЦИЯ, ТАИЛАНД, АТОР
В АТОР назвали популярные среди россиян направления на ноябрьские праздники
АТОР: Египет и Турцию стали популярными у россиян направлениями на ноябрьские праздники
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Египет, Турция, Таиланд и Вьетнам являются самыми востребованными зарубежными направлениями среди российских туристов на ноябрьские праздники в 2026 году, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"На ноябрьские праздники топ-продаж - это Египет, Турция. Египет, Таиланд, Вьетнам. Это направления, которые на ноябрьские праздники достаточно востребованы", - сказала Ломидзе.
Однако в ассоциации не наблюдают всплеска спроса россиян на дополнительные дни отпуска в этот праздник в 2026 году, добавила она.
"Ноябрь и февраль - два самых тяжелых месяца в межсезонье, потому что либо уже ничего толком не работает, либо еще более-менее не разогрелось", - заключила Ломидзе.