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В АТОР назвали популярные среди россиян направления на ноябрьские праздники

В АТОР назвали популярные среди россиян направления на ноябрьские праздники - 15.10.2026, ПРАЙМ

В АТОР назвали популярные среди россиян направления на ноябрьские праздники

Египет, Турция, Таиланд и Вьетнам являются самыми востребованными зарубежными направлениями среди российских туристов на ноябрьские праздники в 2026 году,... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T20:18+0300

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туризм

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Египет, Турция, Таиланд и Вьетнам являются самыми востребованными зарубежными направлениями среди российских туристов на ноябрьские праздники в 2026 году, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "На ноябрьские праздники топ-продаж - это Египет, Турция. Египет, Таиланд, Вьетнам. Это направления, которые на ноябрьские праздники достаточно востребованы", - сказала Ломидзе. Однако в ассоциации не наблюдают всплеска спроса россиян на дополнительные дни отпуска в этот праздник в 2026 году, добавила она. "Ноябрь и февраль - два самых тяжелых месяца в межсезонье, потому что либо уже ничего толком не работает, либо еще более-менее не разогрелось", - заключила Ломидзе.

египет

турция

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туризм, бизнес, россия, египет, турция, таиланд, атор