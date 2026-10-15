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Туристы из Китая в среднем тратят в России 150 тысяч рублей, заявили в АТОР

Туристы из Китая в среднем тратят в России 150 тысяч рублей, заявили в АТОР - 15.10.2026, ПРАЙМ

Туристы из Китая в среднем тратят в России 150 тысяч рублей, заявили в АТОР

Туристы из Китая, посещающие Россию, тратят за поездку в среднем 150 тысяч рублей, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T14:03+0300

2026-10-15T14:03+0300

2026-10-15T14:15+0300

туризм

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атор

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Туристы из Китая, посещающие Россию, тратят за поездку в среднем 150 тысяч рублей, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "У нас медианные расходы это где-то 150 тысяч на человека. Это не очень много с учетом курса рубля и перелета, стоимости перелета и так далее", - сказала Ломидзе, отвечая на вопрос о средних тратах туристов из КНР в России. По ее словам, туристы из КНР по-прежнему интересуются поездками в Москву и Санкт-Петербург. "Золотое кольцо" также вошло в число тех направлений, которые этой осенью пользовались спросом у китайских туристов, при этом целенаправленного интереса к этому маршруту у них нет, но когда предлагают экскурсию, они соглашаются, добавила Ломидзе. По ее словам, чаще всего китайские туристы приезжают с семьями или группами и не путешествуют по России поодиночке. Чаще всего они останавливаются в отелях 3-4 звезды, добавила Ломидзе. "Это тоже довольно интересная история. Мы заметили, что после отмены виз явно увеличилась доля иных средств размещения. Это могут быть апартаменты, это могут быть какие-то даже гостевые дома или маленькие гостиницы", - отметила она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, китай, кнр, москва, атор