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Туристы из Китая в среднем тратят в России 150 тысяч рублей, заявили в АТОР - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Туристы из Китая в среднем тратят в России 150 тысяч рублей, заявили в АТОР
Туристы из Китая в среднем тратят в России 150 тысяч рублей, заявили в АТОР - 15.10.2026, ПРАЙМ
Туристы из Китая в среднем тратят в России 150 тысяч рублей, заявили в АТОР
Туристы из Китая, посещающие Россию, тратят за поездку в среднем 150 тысяч рублей, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T14:03+0300
2026-10-15T14:15+0300
туризм
бизнес
китай
кнр
москва
атор
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Туристы из Китая, посещающие Россию, тратят за поездку в среднем 150 тысяч рублей, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "У нас медианные расходы это где-то 150 тысяч на человека. Это не очень много с учетом курса рубля и перелета, стоимости перелета и так далее", - сказала Ломидзе, отвечая на вопрос о средних тратах туристов из КНР в России. По ее словам, туристы из КНР по-прежнему интересуются поездками в Москву и Санкт-Петербург. "Золотое кольцо" также вошло в число тех направлений, которые этой осенью пользовались спросом у китайских туристов, при этом целенаправленного интереса к этому маршруту у них нет, но когда предлагают экскурсию, они соглашаются, добавила Ломидзе. По ее словам, чаще всего китайские туристы приезжают с семьями или группами и не путешествуют по России поодиночке. Чаще всего они останавливаются в отелях 3-4 звезды, добавила Ломидзе. "Это тоже довольно интересная история. Мы заметили, что после отмены виз явно увеличилась доля иных средств размещения. Это могут быть апартаменты, это могут быть какие-то даже гостевые дома или маленькие гостиницы", - отметила она.
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40
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5
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туризм, бизнес, китай, кнр, москва, атор
Туризм, Бизнес, КИТАЙ, КНР, МОСКВА, АТОР
14:03 15.10.2026 (обновлено: 14:15 15.10.2026)
 
Туристы из Китая в среднем тратят в России 150 тысяч рублей, заявили в АТОР

АТОР: туристы из КНР тратят за поездку в Россию в среднем 150 тысяч рублей

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Туристы из Китая, посещающие Россию, тратят за поездку в среднем 150 тысяч рублей, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"У нас медианные расходы это где-то 150 тысяч на человека. Это не очень много с учетом курса рубля и перелета, стоимости перелета и так далее", - сказала Ломидзе, отвечая на вопрос о средних тратах туристов из КНР в России.
По ее словам, туристы из КНР по-прежнему интересуются поездками в Москву и Санкт-Петербург. "Золотое кольцо" также вошло в число тех направлений, которые этой осенью пользовались спросом у китайских туристов, при этом целенаправленного интереса к этому маршруту у них нет, но когда предлагают экскурсию, они соглашаются, добавила Ломидзе.
По ее словам, чаще всего китайские туристы приезжают с семьями или группами и не путешествуют по России поодиночке. Чаще всего они останавливаются в отелях 3-4 звезды, добавила Ломидзе.
"Это тоже довольно интересная история. Мы заметили, что после отмены виз явно увеличилась доля иных средств размещения. Это могут быть апартаменты, это могут быть какие-то даже гостевые дома или маленькие гостиницы", - отметила она.
 
ТуризмБизнесКИТАЙКНРМОСКВААТОР
 
 
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