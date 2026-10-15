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АТОР: ливни не сорвали экскурсии россиян в Стамбуле
АТОР: ливни не сорвали экскурсии россиян в Стамбуле - 15.10.2026, ПРАЙМ
АТОР: ливни не сорвали экскурсии россиян в Стамбуле
Экскурсии российских туристов в Стамбуле проходят штатно, несмотря на продолжающиеся ливни в провинции, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T14:12+0300
2026-10-15T14:12+0300
2026-10-15T14:33+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Экскурсии российских туристов в Стамбуле проходят штатно, несмотря на продолжающиеся ливни в провинции, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Объем обрушившихся на Стамбул в среду осадков является рекордным в современной истории города – выпал 261 мм осадков на квадратный метр, заявил губернатор провинции Давут Гюль. Жертвами непогоды стали два человека. "Сегодня в туристических районах центра Стамбула работают музеи и достопримечательности, экскурсии проводятся по плану", - сообщили агентству в АТОР. Отмечается, что подтоплений, мешающих трансферам и экскурсионному транспорту в центре, нет, проблемы в основном касаются спальных районов турецкого мегаполиса. Сегодня дожди в Стамбуле идут, но их интенсивность снизилась по сравнению со вчерашним днем, когда был отменен ряд экскурсий, сообщила ассоциация со ссылкой на данные российских туроператоров.
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туризм, бизнес, россия, стамбул, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Стамбул, АТОР
АТОР: ливни не сорвали экскурсии россиян в Стамбуле
АТОР: экскурсии российских туристов в Стамбуле проходят штатно, несмотря на ливни
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Экскурсии российских туристов в Стамбуле проходят штатно, несмотря на продолжающиеся ливни в провинции, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Объем обрушившихся на Стамбул
в среду осадков является рекордным в современной истории города – выпал 261 мм осадков на квадратный метр, заявил губернатор провинции Давут Гюль. Жертвами непогоды стали два человека.
"Сегодня в туристических районах центра Стамбула работают музеи и достопримечательности, экскурсии проводятся по плану", - сообщили агентству в АТОР
.
Отмечается, что подтоплений, мешающих трансферам и экскурсионному транспорту в центре, нет, проблемы в основном касаются спальных районов турецкого мегаполиса.
Сегодня дожди в Стамбуле идут, но их интенсивность снизилась по сравнению со вчерашним днем, когда был отменен ряд экскурсий, сообщила ассоциация со ссылкой на данные российских туроператоров.