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"АвтоВАЗ" начал производство обновленной версии внедорожника Niva Bronto

"АвтоВАЗ" начал производство обновленной версии внедорожника Niva Bronto - 15.10.2026, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" начал производство обновленной версии внедорожника Niva Bronto

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал производство обновленной версии внедорожника Niva Bronto с новым двигателем 1,8 литра, сообщила пресс-служба... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T11:16+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал производство обновленной версии внедорожника Niva Bronto с новым двигателем 1,8 литра, сообщила пресс-служба концерна. "АвтоВАЗ" начал производство обновленной Niva Bronto – самой внедорожной модели Lada", - говорится в сообщении. Уточняется, что модель получила все модификации, которыми оснащена обновленная Niva Legend, производство которой стартовало в августе. Среди обновлений - двигатель 1,8 литра на 90 лошадиных сил, усиленные элементы трансмиссии, оцинкованные детали кузова, подушка безопасности водителя и более эффективные тормоза. Также Bronto получила собственные доработки: бампер, решетку радиатора, обвес арок и порогов в оригинальном дизайне, усиленную защиту силового агрегата и раздаточной коробки. Информация о ценах и комплектациях будет доступна на старте продаж.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra