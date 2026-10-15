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"АвтоВАЗ" начал производство обновленной версии внедорожника Niva Bronto
"АвтоВАЗ" начал производство обновленной версии внедорожника Niva Bronto - 15.10.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" начал производство обновленной версии внедорожника Niva Bronto
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал производство обновленной версии внедорожника Niva Bronto с новым двигателем 1,8 литра, сообщила пресс-служба... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T11:16+0300
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автоваз
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал производство обновленной версии внедорожника Niva Bronto с новым двигателем 1,8 литра, сообщила пресс-служба концерна.
"АвтоВАЗ" начал производство обновленной Niva Bronto – самой внедорожной модели Lada", - говорится в сообщении.
Уточняется, что модель получила все модификации, которыми оснащена обновленная Niva Legend, производство которой стартовало в августе.
Среди обновлений - двигатель 1,8 литра на 90 лошадиных сил, усиленные элементы трансмиссии, оцинкованные детали кузова, подушка безопасности водителя и более эффективные тормоза.
Также Bronto получила собственные доработки: бампер, решетку радиатора, обвес арок и порогов в оригинальном дизайне, усиленную защиту силового агрегата и раздаточной коробки.
Информация о ценах и комплектациях будет доступна на старте продаж.
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бизнес, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
"АвтоВАЗ" начал производство обновленной версии внедорожника Niva Bronto
"АвтоВАЗ" начал производство обновленной версии внедорожника Niva Bronto
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал производство обновленной версии внедорожника Niva Bronto с новым двигателем 1,8 литра, сообщила пресс-служба концерна.
"АвтоВАЗ" начал производство обновленной Niva Bronto – самой внедорожной модели Lada", - говорится в сообщении.
Уточняется, что модель получила все модификации, которыми оснащена обновленная Niva Legend, производство которой стартовало в августе.
Среди обновлений - двигатель 1,8 литра на 90 лошадиных сил, усиленные элементы трансмиссии, оцинкованные детали кузова, подушка безопасности водителя и более эффективные тормоза.
Также Bronto получила собственные доработки: бампер, решетку радиатора, обвес арок и порогов в оригинальном дизайне, усиленную защиту силового агрегата и раздаточной коробки.
Информация о ценах и комплектациях будет доступна на старте продаж.