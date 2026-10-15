https://1prime.ru/20261015/bolgariya-874305806.html

Парламент Болгарии одобрил закупку еще пяти немецких ЗРК IRIS-T

Парламент Болгарии одобрил закупку еще пяти немецких ЗРК IRIS-T - 15.10.2026, ПРАЙМ

Парламент Болгарии одобрил закупку еще пяти немецких ЗРК IRIS-T

Парламент Болгарии проголосовал за закупку еще пяти зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM немецкого производства по обновленному проекту инвестиционных... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T20:40+0300

2026-10-15T20:40+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Парламент Болгарии проголосовал за закупку еще пяти зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM немецкого производства по обновленному проекту инвестиционных расходов, сообщило издание Sofia Globe. В начале октября правительство Болгарии предложило парламенту утвердить приобретение дополнительно пяти ЗРК IRIS-T SLM вместо одного, о покупке которого было объявлено в сентябре 2024 года. "Парламент Болгарии 15 октября проголосовал за покупку еще пяти зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM производства немецкой компании Diehl Defence", - пишет издание. Как отмечается в публикации, на парламентском заседании из 240 депутатов присутствовали 182, из них 175 человек проголосовали за и семь - против. Представители патриотической партии "Возрождение" бойкотировали голосование. Кроме того, обновленный проект предполагает обеспечение логистической и гарантийной поддержки ЗРК, а также поставку зенитных управляемых ракет и дополнительного оборудования. Общая стоимость сделки, финансируемой в рамках европейской программы SAFE, составляет более 1,1 миллиарда евро, говорится в статье. "Обновленный проект будет реализован путем подписания программного соглашения между министерствами обороны Болгарии и Германии, а также дополнения к контракту с Diehl Defence на поставку комплексов IRIS-T", - уточняет издание. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе.

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россия, болгария, германия, оружие