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Дефицит торгового баланса Молдавии в августе вырос на 14,9%
Дефицит торгового баланса Молдавии в августе вырос на 14,9% - 15.10.2026, ПРАЙМ
Дефицит торгового баланса Молдавии в августе вырос на 14,9%
Дефицит торгового баланса Молдавии в августе вырос на 14,9% в годовом выражении и достиг 549 миллионов евро, сообщила пресс-служба Бюро статистики республики. | 15.10.2026, ПРАЙМ
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финансы
мировая экономика
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майя санду
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КИШИНЕВ, 15 окт - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса Молдавии в августе вырос на 14,9% в годовом выражении и достиг 549 миллионов евро, сообщила пресс-служба Бюро статистики республики.
"Дефицит торгового баланса в августе 2026 года составил 549 млн евро, что на 11,7 млн евро (+2,2%) больше, чем в июле 2026 года, и на 71,1 млн евро (+14,9%) больше, чем в августе 2025 года", - сообщается на сайте бюро.
По данным отчета, в январе-августе дефицит торгового баланса со странами Европейского союза вырос на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 2,078 миллиарда евро, а со странами СНГ снизился на 27,3%, до 38,5 миллиона евро.
Президент Молдавии Майя Санду 8 апреля подписала указы о денонсации учредительных соглашений со странами СНГ. Второго апреля молдавский парламент одобрил в окончательном чтении проекты денонсации соглашения о создании СНГ и устава содружества.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
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финансы, мировая экономика, молдавия, майя санду, снг, еаэс
Финансы, Мировая экономика, МОЛДАВИЯ, Майя Санду, СНГ, ЕАЭС
Дефицит торгового баланса Молдавии в августе вырос на 14,9%
Дефицит торгового баланса Молдавии в августе достиг 549 миллионов евро
КИШИНЕВ, 15 окт - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса Молдавии в августе вырос на 14,9% в годовом выражении и достиг 549 миллионов евро, сообщила пресс-служба Бюро статистики республики.
"Дефицит торгового баланса в августе 2026 года составил 549 млн евро, что на 11,7 млн евро (+2,2%) больше, чем в июле 2026 года, и на 71,1 млн евро (+14,9%) больше, чем в августе 2025 года", - сообщается на сайте бюро.
По данным отчета, в январе-августе дефицит торгового баланса со странами Европейского союза вырос на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 2,078 миллиарда евро, а со странами СНГ снизился на 27,3%, до 38,5 миллиона евро.
Президент Молдавии Майя Санду 8 апреля подписала указы о денонсации учредительных соглашений со странами СНГ. Второго апреля молдавский парламент одобрил в окончательном чтении проекты денонсации соглашения о создании СНГ и устава содружества.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.