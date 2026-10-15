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Делегация PDVSA принимает участие в российской энергетической неделе

Делегация PDVSA принимает участие в российской энергетической неделе - 15.10.2026, ПРАЙМ

Делегация PDVSA принимает участие в российской энергетической неделе

Делегация государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA принимает участие в Российской энергетической неделе, передает корреспондент РИА Новости. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T15:14+0300

2026-10-15T15:14+0300

2026-10-15T15:17+0300

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николас мадуро

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Делегация государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA принимает участие в Российской энергетической неделе, передает корреспондент РИА Новости. От комментариев в делегации воздержались. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро и его супругу, а затем фактически установив контроль над нефтяной отраслью страны. В феврале Штаты разрешили проводить операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы за исключением лиц из России, Ирана, Китая, Кубы и КНДР. Глава МИД России Сергей Лавров тогда заявлял, что этот запрет на сделки по венесуэльской нефти с Россией, Китаем, Ираном, КНДР и Кубой является прямой дискриминацией. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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нефть, газ, венесуэла, иран, китай, николас мадуро, сергей лавров, мид рф, мид