https://1prime.ru/20261015/delegatsija-874285669.html
Делегация PDVSA принимает участие в российской энергетической неделе
Делегация PDVSA принимает участие в российской энергетической неделе - 15.10.2026, ПРАЙМ
Делегация PDVSA принимает участие в российской энергетической неделе
Делегация государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA принимает участие в Российской энергетической неделе, передает корреспондент РИА Новости. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T15:14+0300
2026-10-15T15:14+0300
2026-10-15T15:17+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Делегация государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA принимает участие в Российской энергетической неделе, передает корреспондент РИА Новости. От комментариев в делегации воздержались. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро и его супругу, а затем фактически установив контроль над нефтяной отраслью страны. В феврале Штаты разрешили проводить операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы за исключением лиц из России, Ирана, Китая, Кубы и КНДР. Глава МИД России Сергей Лавров тогда заявлял, что этот запрет на сделки по венесуэльской нефти с Россией, Китаем, Ираном, КНДР и Кубой является прямой дискриминацией. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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нефть, газ, венесуэла, иран, китай, николас мадуро, сергей лавров, мид рф, мид
Нефть, Газ, ВЕНЕСУЭЛА, ИРАН, КИТАЙ, Николас Мадуро, Сергей Лавров, МИД РФ, МИД
Делегация PDVSA принимает участие в российской энергетической неделе
Делегация госкомпании Венесуэлы PDVSA принимает участие в Российской энергетической неделе
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Делегация государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA принимает участие в Российской энергетической неделе, передает корреспондент РИА Новости.
От комментариев в делегации воздержались.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро и его супругу, а затем фактически установив контроль над нефтяной отраслью страны. В феврале Штаты разрешили проводить операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы за исключением лиц из России, Ирана, Китая, Кубы и КНДР.
Глава МИД России Сергей Лавров тогда заявлял, что этот запрет на сделки по венесуэльской нефти с Россией, Китаем, Ираном, КНДР и Кубой является прямой дискриминацией.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.