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В Донецке почти пять тысяч абонентов остались без электроснабжения
В Донецке почти пять тысяч абонентов остались без электроснабжения - 15.10.2026, ПРАЙМ
В Донецке почти пять тысяч абонентов остались без электроснабжения
Почти 5 тысяч абонентов остались без электроснабжения из-за аварийного отключения трансформаторных подстанций в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T21:22+0300
2026-10-15T21:22+0300
2026-10-15T21:27+0300
общество
донецк
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ДОНЕЦК, 15 окт – ПРАЙМ. Почти 5 тысяч абонентов остались без электроснабжения из-за аварийного отключения трансформаторных подстанций в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По поступившей информации "Донецкэнерго", филиал АО "Юго-Западная ЭСК", в Кировском районе произошло аварийное отключение 58 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 4700 абонентов", – написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Он добавил, что в настоящий момент ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.
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общество , донецк
В Донецке почти пять тысяч абонентов остались без электроснабжения
Кулемзин: почти 5 тысяч абонентов остались без света из-за отключения подстанций в Донецке
ДОНЕЦК, 15 окт – ПРАЙМ. Почти 5 тысяч абонентов остались без электроснабжения из-за аварийного отключения трансформаторных подстанций в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации "Донецкэнерго", филиал АО "Юго-Западная ЭСК", в Кировском районе произошло аварийное отключение 58 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 4700 абонентов", – написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в настоящий момент ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.