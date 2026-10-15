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В Донецке почти пять тысяч абонентов остались без электроснабжения

В Донецке почти пять тысяч абонентов остались без электроснабжения - 15.10.2026, ПРАЙМ

В Донецке почти пять тысяч абонентов остались без электроснабжения

Почти 5 тысяч абонентов остались без электроснабжения из-за аварийного отключения трансформаторных подстанций в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T21:22+0300

2026-10-15T21:22+0300

2026-10-15T21:27+0300

общество

донецк

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ДОНЕЦК, 15 окт – ПРАЙМ. Почти 5 тысяч абонентов остались без электроснабжения из-за аварийного отключения трансформаторных подстанций в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По поступившей информации "Донецкэнерго", филиал АО "Юго-Западная ЭСК", в Кировском районе произошло аварийное отключение 58 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 4700 абонентов", – написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Он добавил, что в настоящий момент ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.

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общество , донецк