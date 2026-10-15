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В Кировском районе Донецка вернули электричество 4700 абонентам
В Кировском районе Донецка вернули электричество 4700 абонентам - 15.10.2026, ПРАЙМ
В Кировском районе Донецка вернули электричество 4700 абонентам
Специалисты вернули электричество 4700 абонентам в Кировском районе Донецка после проведения работ по подключению к электричеству трансформаторных подстанций в... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T22:16+0300
2026-10-15T22:16+0300
2026-10-15T22:16+0300
общество
донецк
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ДОНЕЦК, 15 окт – ПРАЙМ. Специалисты вернули электричество 4700 абонентам в Кировском районе Донецка после проведения работ по подключению к электричеству трансформаторных подстанций в городе, сообщил глава города Алексей Кулемзин.
Ранее мэр Донецка Алейсей Кулемзин сообщил, что в Кировском районе города произошло аварийное отключение 58 трансформаторных подстанций, в результате чего без электроэнергии остались 4700 абонентов.
"По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", в Кировском районе после проведения работ по подключению к электричеству все трансформаторные подстанции запитаны", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
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общество , донецк
В Кировском районе Донецка вернули электричество 4700 абонентам
Кулемзин: в Кировском районе Донецка вернули электричество 4700 абонентам
ДОНЕЦК, 15 окт – ПРАЙМ. Специалисты вернули электричество 4700 абонентам в Кировском районе Донецка после проведения работ по подключению к электричеству трансформаторных подстанций в городе, сообщил глава города Алексей Кулемзин.
Ранее мэр Донецка Алейсей Кулемзин сообщил, что в Кировском районе города произошло аварийное отключение 58 трансформаторных подстанций, в результате чего без электроэнергии остались 4700 абонентов.
"По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", в Кировском районе после проведения работ по подключению к электричеству все трансформаторные подстанции запитаны", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.