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В Кировском районе Донецка вернули электричество 4700 абонентам

В Кировском районе Донецка вернули электричество 4700 абонентам - 15.10.2026, ПРАЙМ

В Кировском районе Донецка вернули электричество 4700 абонентам

Специалисты вернули электричество 4700 абонентам в Кировском районе Донецка после проведения работ по подключению к электричеству трансформаторных подстанций в... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T22:16+0300

2026-10-15T22:16+0300

2026-10-15T22:16+0300

общество

донецк

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ДОНЕЦК, 15 окт – ПРАЙМ. Специалисты вернули электричество 4700 абонентам в Кировском районе Донецка после проведения работ по подключению к электричеству трансформаторных подстанций в городе, сообщил глава города Алексей Кулемзин. Ранее мэр Донецка Алейсей Кулемзин сообщил, что в Кировском районе города произошло аварийное отключение 58 трансформаторных подстанций, в результате чего без электроэнергии остались 4700 абонентов. "По информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", в Кировском районе после проведения работ по подключению к электричеству все трансформаторные подстанции запитаны", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

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общество , донецк