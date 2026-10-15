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Экс-глава МИД Ливана рассказал о последствиях войны на Ближнем Востоке - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Экс-глава МИД Ливана рассказал о последствиях войны на Ближнем Востоке
Экс-глава МИД Ливана рассказал о последствиях войны на Ближнем Востоке - 15.10.2026, ПРАЙМ
Экс-глава МИД Ливана рассказал о последствиях войны на Ближнем Востоке
Стоимость нефти в случае масштабной войны на Ближнем Востоке и полного перекрытия Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов может вырасти до 150-200 долларов за | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T15:08+0300
2026-10-15T15:08+0300
нефть
ливан
ближний восток
ормузский пролив
мид
saudi aramco
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874285015.jpg?1792066098
БЕЙРУТ, 15 окт - ПРАЙМ. Стоимость нефти в случае масштабной войны на Ближнем Востоке и полного перекрытия Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов может вырасти до 150-200 долларов за баррель, заявил РИА Новости бывший министр иностранных дел Ливана Аднан Мансур. "Если в регионе разразится большая война и будут закрыты Баб-эль-Мандебский и Ормузский проливы, цена может превысить 106 долларов и дойти до 150 или даже 200 долларов за баррель. Это, безусловно, крайне негативно отразится на Ливане, цены вырастут еще сильнее, а население столкнется с дальнейшим обнищанием", - сказал Мансур. По его словам, Ливан уже остро ощущает рост мировых цен на энергоносители. Мансур отметил, что при повышении стоимости нефти примерно до 106 долларов за баррель цена канистры бензина в стране выросла более чем вдвое - приблизительно с 16 до 33 долларов. Бывший глава МИД подчеркнул, что дальнейшее удорожание нефти и газа отразится не только на стоимости топлива, но и на продовольствии, промышленном производстве и других товарах, поскольку ливанская экономика сильно зависит от импорта. Угроза перебоев с поставками через Баб-эль-Мандеб сохраняется на фоне резкой эскалации конфликта между йеменским движением "Ансар Аллах" и Саудовской Аравией. В последние дни хуситы усилили ракетные и беспилотные удары по территории королевства, в том числе атаковали международный аэропорт Эр-Рияда и объекты Saudi Aramco, тогда как саудовская сторона активизировала удары по подконтрольным движению районам Йемена. Одновременно хуситы усилили позиции в районе Баб-эль-Мандеба и ранее вводили ограничения на судоходство, из-за чего сохраняется риск дальнейшего сокращения или полного прекращения движения судов через один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью и нефтепродуктами.
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нефть, ливан, ближний восток, ормузский пролив, мид, saudi aramco
Нефть, ЛИВАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив, МИД, Saudi Aramco
15:08 15.10.2026
 
Экс-глава МИД Ливана рассказал о последствиях войны на Ближнем Востоке

Экс-глава МИД Ливана Мансур: цена нефти в случае войны может вырасти до $200 за баррель

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БЕЙРУТ, 15 окт - ПРАЙМ. Стоимость нефти в случае масштабной войны на Ближнем Востоке и полного перекрытия Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов может вырасти до 150-200 долларов за баррель, заявил РИА Новости бывший министр иностранных дел Ливана Аднан Мансур.
"Если в регионе разразится большая война и будут закрыты Баб-эль-Мандебский и Ормузский проливы, цена может превысить 106 долларов и дойти до 150 или даже 200 долларов за баррель. Это, безусловно, крайне негативно отразится на Ливане, цены вырастут еще сильнее, а население столкнется с дальнейшим обнищанием", - сказал Мансур.
По его словам, Ливан уже остро ощущает рост мировых цен на энергоносители. Мансур отметил, что при повышении стоимости нефти примерно до 106 долларов за баррель цена канистры бензина в стране выросла более чем вдвое - приблизительно с 16 до 33 долларов.
Бывший глава МИД подчеркнул, что дальнейшее удорожание нефти и газа отразится не только на стоимости топлива, но и на продовольствии, промышленном производстве и других товарах, поскольку ливанская экономика сильно зависит от импорта.
Угроза перебоев с поставками через Баб-эль-Мандеб сохраняется на фоне резкой эскалации конфликта между йеменским движением "Ансар Аллах" и Саудовской Аравией. В последние дни хуситы усилили ракетные и беспилотные удары по территории королевства, в том числе атаковали международный аэропорт Эр-Рияда и объекты Saudi Aramco, тогда как саудовская сторона активизировала удары по подконтрольным движению районам Йемена. Одновременно хуситы усилили позиции в районе Баб-эль-Мандеба и ранее вводили ограничения на судоходство, из-за чего сохраняется риск дальнейшего сокращения или полного прекращения движения судов через один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью и нефтепродуктами.
 
НефтьЛИВАНБЛИЖНИЙ ВОСТОКОрмузский проливМИДSaudi Aramco
 
 
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